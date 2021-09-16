Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak görülecek.
|16 Eylül 2021 10:45
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, kuzey kesimleri ise zamanla çok bulutlu olacak.
Öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 32, Tunceli'de 31, Erzincan'da 28, Ağrı'da 27, Kars'ta 25, Erzurum'da 24, Ardahan'da 23 derece olacağı tahmin ediliyor.
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