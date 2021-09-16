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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
16 Eylül 2021 11:01
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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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