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KOBİ'lerin yüzde 35'i çalışanlarının işini korumaya devam etti

Salgında KOBİ'lerin karşılaştığı zorluklara odaklanan Kaspersky araştırmasına göre, en büyük zorluk, yeni koşullar altında işlerin sorunsuz yürümesini sağlamak için yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi oldu
16 Eylül 2021 11:04
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KOBİ'lerin yüzde 35'i çalışanlarının işini korumaya devam etti

- Salgının başlangıcında KOBİ'lerin karşılaştığı zorluklara odaklanan Kaspersky araştırması, Türkiye'deki KOBİ'lerin yüzde 35'inin çalışanlarının işlerini korumayı en büyük öncelik olarak gördüklerini ortaya koydu.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, araştırmada, en büyük zorluğun, yeni koşullar altında işlerin sorunsuz yürümesini sağlamak için yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi olduğu ortaya çıktı.

Araştırmalar, çalışan memnuniyetinin iş performansını doğrudan etkilendiğini gösteriyor. Salgın sırasında çalışanlar arasında iş tatmini ve bağlılığı, özellikle salgından etkilenen küçük işletmeler için her zamankinden daha önemli hale geldi.

Türkiye'deki KOBİ'lerin çoğu bütçe kesintileri (yüzde 34), azalan ücret veya çalışma saatleri (yüzde 44) veya ofis veya şubelerin geçici olarak kapatılmasıyla (yüzde 27) karşı karşıya kalsa da çalışanları elde tutmak şirketler için bir öncelik haline geldi. Türkiye'deki KOBİ'lerin yüzde 35'i, ne pahasına olursa olsun çalışanlarının işini korumaya devam etti. Bunun bugün de geçerli olduğu belirtildi.

Araştırmaya göre, kuruluşların yüzde 51'i gelecek yıl ücretler ve sosyal haklar gibi personel maliyetlerini artırmayı planlıyor. Maaşları Kovid-19 öncesi seviyeye çıkarmak veya hatta yükseltmek, işletmeler açısından yetenekleri elde tutmak ve işe alım ihtiyacını ortadan kaldırmak için bir çözüm olarak görülüyor.

Diğer faktörlerin yanı sıra işin korunması ve çalışan memnuniyeti, işverenlerin yeni ve aşırı çalışma koşullarına nasıl uyum sağladığına bağlı. Bu nedenle Türkiye'deki çoğu şirket için (yüzde 60) en büyük öncelik, işleri çevrim dışından çevrim içine geçirmek ve çalışanların uzaktan veya hibrit bir modelde çalışmasına izin vermek üzere personele yeni teknolojiler, ekipmanlar, iletişim ve iş birliği hizmetleri sağlamak oldu.

- "Piyasada yönetimi kolay birçok hizmet var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Ürün Pazarlama Müdürü Andrey Dankevich, "Çalışma süreçlerini yeniden şekillendirmek, şirket sahipleri ve yöneticileri için işlerini kurtarmak ve sürdürmek adına çok önemli bir görev haline geldi. Neyse ki ücretsiz olanlar da dahil olmak üzere piyasada yönetimi kolay birçok hizmet var. Böylece şirketler özel BT yöneticileri veya ek bütçeleri olmasa bile bunu yapabilirler. Ancak dijital araçların güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve çalışanları güvenlik bilinci konusunda eğitmek, aynı zamanda işlerini siber tehditlerden korumak için de önemlidir." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, yöneticilere çalışanları için daha ideal çalışma koşulları sağlamasına yardımcı olmak üzere şunları öneriyor:

"Kaspersky Cybersecurity On a Budget platformunda yer alan BT harcamalarından tasarruf etme, müşterilerle güvenli iletişim kurma, serbest çalışanlarla rahat çalışma ve daha pek çok konuda yazılmış ücretsiz yönergelere göz atabilirsiniz. Çalışanlarınızı e-posta veya web kimlik avı kurbanı olmaktan korunmak, hesaplarını ve parolalarını nasıl yöneteceklerini öğrenmek gibi uzaktan çalışmaya dair temel güvenlik kuralları konusunda eğitin. Kaspersky ve Area9 Lyceum, personelin evden güvenle çalışmasına yardımcı olmak için ücretsiz bir kurs hazırladı. Mesajlaşma uygulamaları, sosyal medya ve iş birliği araçları gibi bulut hizmetlerinin güvenli kullanımını sağlayan çeşitli güvenlik ürünleri vardır. Kaspersky Endpoint Security Cloud bunlardan biridir."
Anadolu Ajansı
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