Şeyma Subaşı Türkiye'yi terk ediyor

Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, YouTube kanalına geri döndü!

Şeyma Subaşı, yaklaşık 14 dakika süren tek bir video ile aldığı radikal kararları açıkladı.

'SEVGİLİYLE GİDİLMEZ'

Ibiza'da sevgilisi Mohammed Elsaloussi ile bocaladıkları bir dönem geçirdiklerini de itiraf eden Subaşı, esprili bir dille, "İlişkisi olan Ibiza'ya gitmesin." dedi.

31 yaşındaki Subaşı, ''Ibiza'nın böyle bir enerjisi var. Es Vedra'nin olduğu yere Bermuda Şeytan Üçgeni'nin bir tanesinin olduğu yer deniliyor. Oradan dolayı olabilir. İnanılmaz bir enerjisi var ama bununla beraber gerçekten çok ağır bir enerjisi var, o enerjiyi hissediyorsunuz hem iyi anlamda hem kötü anlamda. Biz kötü hissettik demek istemiyorum ama eğer zihniniz kuvvetli değilse bir tık bocalayabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

'İSTEME OLDU'

Bodrum'da aile tatili yaptıklarını belirten Subaşı, anne ve babasının Mohammed Elsaloussi'yi çok sevdiğini ve iyi anlaştıklarını söyledi. ''İsteme oldu aslında. Mohammed Elsaloussi beni ailemden istedi. Herkes evlilik ne zaman diye soruyor. Evlilik kadar kafanıza taş düşsün. Belki de evlendik. Nereden biliyorsunuz? Düğün ile ilgili de açıklama yapan Subaşı, düğünü önce Ibiza'da yapmayı düşündüklerini ancak çok fazla acele etmemek için iptal etme kararı aldıklarını söyledi.

'HERKES SENİ KONUŞACAK'

Düğünü nerede yapacaklarını bilmediğini ifade eden Subaşı, ''Mohammed Elsaloussi bana, 'Sana öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak' dedi.

'HIRSIM YOK'

Öyle bir hırsım yok arkadaşlar. Öyle zannediyorsunuz ama sıfır aslında. Ama Mohammed Elsaloussi heyecanlı, ben de heyecanlıyım. Nerede olacağını bilmiyorum ama Türkiye'de olacağını sanmıyorum, Ibiza'da da olmayacak. Belki bir Mısır düğünü olabilir'.' şeklinde konuştu.

Bir ay sonra Miami'ye taşınacağını duyuran Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın İstanbul'da okuyacağını ve bu nedenle onu görmek için her ay Miami ve İstanbul arasında mekik dokuyacağını belirtti. Subaşı, bu yıl Melisa'yı Miami'ye götüremeyeceğini ancak gelecek yıl götürebileceğini de sözlerine ekledi.

GİDİYOR

Sevgilisi Mohammed Elsaloussi'nin gittikleri her ülkede ev almak istediğini belirten Subaşı, Türkiye'de yaşamayı düşünmediğini açıkladı. Elsaloussi'nin İstanbul'u çok sevdiği için burada da bir ev alabileceklerini söyleyen Subaşı, böylece Miami'den İstanbul'a geldiklerinde birlikte yaşayabileceklerini ifade etti.