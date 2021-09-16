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TOKİ bu ay 7 yeni millet bahçesinin ihalesini daha tamamlayacak

Eylülde Ardahan, Yozgat Merkez, İstanbul Sancaktepe, Kırıkkale Keskin, Çanakkale Lapseki, Bartın Merkez ve Hatay İskenderun millet bahçelerinin ihaleleri yapılacak
16 Eylül 2021 11:20
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TOKİ bu ay 7 yeni millet bahçesinin ihalesini daha tamamlayacak

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, ülke genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak amacıyla inşa edilen millet bahçelerinin 7 ilde daha yapımı için eylülde ihaleye çıkacak.

Bakanlık koordinasyonunda 81 ilin her birine en az bir millet bahçesinin TOKİ tarafından yapımı hedefiyle başlatılan proje kapsamında çalışmalar devam ediyor.

AA muhabirinin TOKİ'den aldığı bilgiye göre, eylülde bugüne kadar Çankırı ve Konya millet bahçelerinin ihaleleri tamamlandı.

İhalesi 10 Eylül'de yapılan Çankırı Orta Millet Bahçesi'nde, millet kıraathanesi, kütüphane çok amaçlı spor sahaları, etkinlik alanları gibi sosyal donatılar yer alacak.

İhale alanı 31 bin 480 metrekareyi kapsayan millet bahçesinde, 1231 ağaç ve 19 bin 328 metrekare yeşil alan bulunacak.

Vatandaşların yeşille iç içe huzurlu vakit geçireceği Konya Çumra Millet Bahçesi ihalesi de 13 Eylül'de yapıldı. Toplam 58 bin 540 metrekareyi kapsayacak projede, çocuk oyun, fitness ve piknik alanları, biyolojik gölet gibi sosyal donatılar yer alacak. Burada 331 ağaç, 4 bin 594 çalı ve 7 bin 584 metrekarelik yeşil alan olacak.

- Ardahan'dan Çanakkale'ye millet bahçeleri

Ardahan, Yozgat Merkez, İstanbul Sancaktepe, Kırıkkale Keskin, Çanakkale Lapseki, Bartın Merkez ve Hatay İskenderun millet bahçelerinin ihale tarihleri de belli oldu.

İhalesi bugün yapılacak Ardahan Millet Bahçesi ile yeşillikler içinde, yürüyüş ve bisiklet parkurları, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı vatandaşlara sunulacak.

Millet kıraathanesi, yürüyüş parkurları, etkinlik ve çocuk oyun alanlarının bulunacağı Yozgat Merkez Millet Bahçesi'nin ihalesi de yarın yapılacak. Vatandaşların ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer alacağı millet bahçesinde, tema bahçeleri, çiçekli bitkiler olacak.

İstanbul Sancaktepe'nin yeni yeşil alanı olacak Aydos Millet Bahçesi'nin ihalesi 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.Millet kıraathanesinin de yer alacağı proje, yöresel ürünler satış yeri, açık alan spor tesisleri, dinlenme ve çocuk oyun alanlarıyla doğayla iç içe olacak şekilde tasarlandı.

27 bin 302 metrekarelik alanda yapılması planlanan Kırıkkale Keskin Millet Bahçesi'nin ihalesi ise 21 Eylül'de düzenlenecek. Burada çocuk oyun parkları, gezinti yolları, piknik ve koruluk alanları gibi sosyal donatılar ile 1436 ağaç, 1116 çalı ve 18 bin 510 metrekare yeşil alan vatandaşın hizmetine sunulacak.

- Çanakkale ve Hatay'a da yeni millet bahçesi yapılacak

Çanakkale'de de bu ay millet bahçesi yapılması için ilk adım atılacak. İhalesi 23 Eylül'de gerçekleştirilecek Lapseki Millet Bahçesi'nde, millet kıraathanesi, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, tema bahçeleri, çiçekli bitkilerle daha çok yeşille buluşacak vatandaşlar huzur içinde vakit geçirebilecek.

Bartın Merkez Millet Bahçesi'nin ihalesi ise 24 Eylül'de yapılacak. Proje alanı 92 bin metrekare olacak. 3 bin 230 ağacın yer alacağı projede, yürüyüş ve bisiklet yolları, biyolojik göletler, tema bahçeleri, kamp alanları vatandaşların hizmetine sunulacak.

İhalesi 27 Eylül'de yapılacak, toplam 39 bin 534 metrekarelik Hatay İskenderun Millet Bahçesi projesinde, millet kıraathanesi, çocuk oyun ve bitki gösteri alanları, gezinti yolları, bisiklet parkuru gibi sosyal donatılar yer alacak. Projede ayrıca 687 ağaç ve 24 bin 764 metrekarelik yeşil alan olacak.
Anadolu Ajansı
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