Altının gram fiyatı 485 lira seviyesinden işlem görüyor
|16 Eylül 2021 11:25
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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 485 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 486,5 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 485 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altına 1.785 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, küresel bazda yükselen enerji maliyetleriyle oluşabilecek enflasyonist baskılarının para politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırdığını bildirdi. Altının ons fiyatının son bir haftadır içinde bulunduğu 1.780-1.810 dolar bandındaki dalgalı seyrini sürdürdüğünü ifade eden analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönünde hareketin ivme kazanabileceğini vurguladı.
Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.
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