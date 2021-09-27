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Görev tahsisli konutların 'ısınma giderlerini' kim karşılar?

Sayıştay Başkanlığı, rektöre tahsis edilen konutun gaz bedelinin üniversite bütçesinden karşılanamayacağını belirtti

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 27 Eylül 2021 16:10
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Görev tahsisli konutların 'ısınma giderlerini' kim karşılar?

Sayıştay 8. Dairesi, rektörlük konutuna ait doğalgaz harcaması bedellerinin, Üniversite bütçesinden ödenmesinin hukuken mümkün olmadığını belirtti.

Sadece özel tahsisli konutlara ilişkin ısınma giderleri kurum bütçesinden karşılanabilir.

"Eşyalı görev tahsisli" konutlarda ise yalnızca "demirbaş eşya ve mefruşat" giderleri kurum bütçesinden karşılanabilir.

Rektörlük konutuna ait ısınma giderlerinin kurum bütçesinden ödenmesi mevzuata aykırıdır.

Kamu İdaresi Türü: Yüksek Öğretim Kurumları kararı

Yılı:2019

Dairesi:8

Karar No: 211

İlam No: 92

Tutanak Tarihi: 13.4.2021

Kararın Konusu: Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar

Rektörlük konutuna ait doğalgaz harcaması bedellerinin, Üniversite bütçesinden ödenmesi neticesinde. TL kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasına ilişkin olarak;

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu'nun, konutların işletme bakım ve onarımıyla ilgili 6'ncı maddesinin, 01.08.1996 tarihli ve 4160 sayılı Kanun'un 5'inci maddesi ile yürürlükten kaldırılması nedeniyle;

Kamu Konutları Yönetmeliği'nin "Kurum ve Kuruluşlarca Karşılanacak İşletme, Bakım ve Onarım Giderleri" başlıklı 26'ncı maddesi hükmü ile yine bu Yönetmeliğin eki (3) sayılı cetvelde yer alan;

KAPAT [X]

"Kamu Konutları Kanunu uyarınca, eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutların;

a) Isınma, demirbaş eşya ve mefruşat giderleri,

b) Aydınlatma, elektrik, su, gaz ve benzeri giderlerin, konutun yüzyirmi metrekaresine isabet eden kısmından fazlası,

c) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin (a) fıkrasının 2, 3 ve 4 numaralı bentlerinde belirtilen asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakım korunması ve onarımı ile kalorifer, hidrofor gibi ortak tesislerin işletme ve konutun beş yılda bir boya ve üç yılda bir badana giderleri, ilgili kurum ve kuruluşça karşılanır." hükmünün uygulama imkanı kalmamıştır.

Diğer taraftan, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılmadan önceki 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik 13'üncü maddesinin (e) bendi gereğince, Devlete ait konutları yönetmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutların yönetimi konusundaki politikaları belirlemek ve her yıl yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile işletme, bakım ve onarım esaslarını tespit etmek görevi Maliye Bakanlığına verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak, 26.05.2005 tarihli ve 25825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 294 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği ile 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının yurt içinde ve yurt dışında bulunan kamu konutları ile ilgili olarak düzenleme yapılmıştır.

Anılan Tebliğin;

"Yakıt Giderleri" başlıklı 2'nci bölümünde;

"2.1. Kamu konutlarının yakıtının konutlarda oturanlar tarafından tedariki ve bedellerinin konutlarda oturanlarca karşılanması esastır.

Ancak, tamamı kamu kurum ve kuruluşlarının (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olanlar hariç) mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan konutların tahsisli olduğu idarenin gerek görmesi halinde, idarece yakıt temin edilebilir. İdarece temin edilecek yakıt, Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliğine göre hesaplanan kontenjan için geçerlidir. Bu halde, bütçe imkanları ve tasarruf tedbirleri göz önünde bulundurulur. Doğal gazla ısıtılan kamu konutlarında yakıtın tedarikinde bir güçlük söz konusu olmadığından (Devlet mahalleleri ve hizmet binası gibi aynı kazandan ısıtılan konutlar hariç) bu konutların yakıt giderleri idarelerce kesinlikle karşılanmayacak ve oturanlarca karşılanmaya devam edilecektir.

2.2. Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (1) sayılı Cetvelin (A) bölümünde yer alan ve temsil özelliği nedeniyle kira bedeli alınmayanlar ile söz konusu cetvelin (B-C) bölümünde belirtilen, Kamu Konutları Yönetmeliği gereği kira bedeli alınan makam ve rütbe sahiplerinin oturmakta oldukları kamu konutlarının yakıtı kurumlarınca tedarik edilecek ve anılan makam ve rütbe sahiplerinden yakıt bedeli tahsil edilmemesi uygulamasına devam edilecektir." hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Tebliğin "İŞLETME, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ" başlıklı 3'üncü bölümünde; konutta oturanlar tarafından karşılanacak giderler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanacak giderlere ilişkin esaslar düzenlenmiş olup,

Söz konusu bölümün; "3.2.Konutta Oturanlar Tarafından Karşılanacak Giderler" alt başlıklı bölümünde;

"Oturulan süre içinde;

a) Milli Emlak Genel Tebliğlerinde belirtilen istisnalar dışında, konutların ısınma giderleri,

...

konutta oturanlar tarafından karşılanır." ve aynı bölümün "3.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Karşılanacak Giderler" alt başlıklı bölümünde ise;

"Kamu konutu olarak tahsis tarihinden itibaren;

a) Özel tahsisli konutların ısınma, işletme, bakım ve onarım giderleri ile demirbaş eşya ve mefruşat giderleri ve konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, aşçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderleri,

b) Eşyalı görev tahsisli konutların demirbaş eşya ve mefruşat giderleri,

.

kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanır." denilmiştir.

Yukarıda yer verilen Tebliğ hükümlerinde; sadece özel tahsisli konutlara ilişkin ısınma giderlerinin kurum bütçesinden karşılanacağı, "eşyalı görev tahsisli" konutlarda ise yalnızca "demirbaş eşya ve mefruşat" giderlerinin kurum bütçesinden karşılanacağı belirtildiğinden, rektörlük konutuna ait ısınma giderlerinin kurum bütçesinden ödenmesi mevzuata aykırıdır.

Öte yandan, sorguda Üst Yönetici olarak Rektör ..'ın da sorumlu tutulduğu görülmüşse de, yapılan ödemelerle ilgili olarak herhangi bir emir/talimatı ya da ödeme belgelerinde imzası bulunmadığı anlaşıldığından, oluşan kamu zararı nedeniyle sorumluluğunun bulunmadığı değerlendirilmiştir.

Yukarıda sayılan gerekçelerle, rektörlük konutuna ait ısınma giderlerinin mevzuata aykırı olarak kurum bütçesinden karşılanmasından kaynaklanan. TL kamu zararının;

Harcama Yetkilisi (.) . ile Gerçekleştirme Görevlisi (.) .'e, müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 53'üncü maddesi gereğince işleyecek faizleri ile ödettirilmesine, oy birliğiyle karar verildi.

#Görev tahsisli konut# ısınma gideri

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