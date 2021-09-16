Oğlunun PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen baba savcılığa başvurdu
|16 Eylül 2021 12:15
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Oğlu İbrahim Sönmez'in terör örgütü PKK tarafından 3 gün önce zorla dağa kaçırıldığını öne sürerek dün HDP'nin İstanbul İl Başkanlığı önüne giderek tepki gösteren Faik Sönmez'in başvurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Arnavutköy'de 19 yaşındaki oğlu İbrahim Sönmez'in 3 gün önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden baba Faik Sönmez, dün Beyoğlu'ndaki HDP İstanbul İl Başkanlığı önüne giderek tepki gösterdi.
İl Başkanlığı önünde oğlunun kendisine teslim edilmesini isteyen baba Sönmez, daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.
Faik Sönmez'in başvurusunu işleme koyarak soruşturma başlatan savcılık, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazarak konunun araştırılmasını istedi.
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