Bakan Yanık: Bu yıl yeni bir çalışmayı hayata geçiriyoruz

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 22 ildeki kırsal bölgelerde okuyan ve sosyal hizmete ihtiyaç duyan çocuklara yönelik çalışmalar için psikolog, psikolojik danışman sosyal çalışmacı ve sosyologlardan oluşan 207 personel görevlendirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek, onları önlenebilir risklerden korumak amacıyla Bakanlık, koruyucu ve önleyici hizmetlere ağırlık veriyor. Koruyucu hizmetler, çocukların ve ailelerin risk durumuna karşı bilinçlendirilmesi ve güçlendirilmesi için yapılan eğitim, sağlık, danışmanlık gibi çalışmalardan oluşuyor. Bu amaçla il müdürlüklerinde oluşturulan mobil ekipler, 81 ilde çocukların ihtiyaçlarını tespit ederek karşılıyor. Mobil ekipler, alan taramaları, çocuklarla mesleki çalışmalar, hane ve okul ziyaretleri ile ailelerin ihtiyacına yönelik rehberlik faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından okullarda yürütülen çalışmalar kapsamında illerde en az iki sosyal çalışma görevlisinin bulunduğu mobil ekipler oluşturuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde okullarla eşleştirilen ekipler, okullarda rehberlik servisi, okul yönetimi ve öğretmenlerle yapılan görüşmeler neticesinde okula devamsızlığı olan ve maddi ve manevi desteğe gereksinim duyan çocukların ihtiyaçlarının belirlenmesi için çocuklar ve ailelerle görüşüyor.

- "Türkiye genelinde bugüne kadar 7 bin 881 okulla eşleşme yaptık"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sürece ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailelerle yapılan görüşmeler sonrası çocuğun ve ailenin ihtiyaçlarını tespit ettiklerini, bu ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim, sağlık, danışmanlık ve bakım alanında tedbirler aldıklarını söyledi. Tedbirlerle destekledikleri çocuklarımızı aile ve okul ortamında izlemeye devam ettiklerini belirten Yanık, çocukları ve aileleri destekleyici yardımlarda bulunduklarını ifade etti.

Uygulamanın başladığı ilk günden itibaren her mobil ekibin en az 10 okulla eşleştirildiğini anlatan Yanık, çalışmasını tamamlayan ekiplerin farklı 10 okulla daha eşleştirildiğini dile getirdi. Böylece çalışmanın okullarda yaygınlaştırılmasının sağlandığına işaret eden Yanık, "Bu yıl, Türkiye genelinde 641 mobil ekibimizin 251'ini çocuklarımıza yönelik çalışmalar için okullarda görevlendirdik. Türkiye genelinde bugüne kadar 7 bin 881 okulla eşleşme yaptık ve mobil ekiplerimiz bu okullara 8 bine yakın ziyaret gerçekleştirdi. Mobil ekiplerimiz tarafından okul ve aile ziyaretlerinde 26 bini çocuklarla olmak üzere yaklaşık 63 bin görüşme yaptık." diye konuştu.

- "Bu yıl kırsal bölgelerdeki çocuklarımız için 22 ilde pilot uygulama başlattık"

"Bu yıl yeni bir çalışmayı hayata geçiriyoruz." diyen Bakan Yanık, şöyle devam etti:

"Okulların açılmasıyla kırsal bölgelerde çocuklarımızın okula devamının sağlanması ve sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi, ailelere ihtiyaç duydukları alanda rehberlik yapılması, kamu hizmetlerine erişimlerinin sağlanması için 22 ilde pilot çalışma başlattık. Bu kapsamda, sosyal çalışmacı, psikolog, psikolojik danışman ve sosyologlardan oluşan 207 personelimiz görev yapıyor. İl müdürlüklerince görevlendirilen mobil ekipler tarafından 22 ilde 221 köy ziyareti gerçekleştirilecek. Ekipler tarafından yapılan köy ve belde ziyaretlerinde muhtar, okul yöneticileri, belediye yetkilileri ve imamlarla görüşmeler yapılacak."

Yanık, mobil ekiplerin okulların açıldığı ilk hafta 51 köy ziyareti gerçekleştirdiğini, 40 muhtar, 22 okul idarecisi, 34 imam ve 692 çocukla görüşme yaptığını, 107 aileye rehberlik hizmeti verdiğini aktardı.