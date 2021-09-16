Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 28 Eylül'e kadar izne bağlandı
|16 Eylül 2021 12:12
|+Aa- Yazdır
Valilikten yapılan açıklamada Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması, olası provokasyon ve toplumsal olayların önlenmesi amacıyla bazın tedbirlerin alındığı belirtildi.
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17-19. maddeleri ve İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince düzenlenecek her türlü eylem ve etkinliklerin izne bağlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bitlis il sınırlarında 28 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda, miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma ve protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, ses ve yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama dilek feneri, balon uçurtmak, drone, paramotor, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş asma, sticker yapıştırma gibi her türlü eylem, etkinlik ve faaliyetlerin yapılması mülki idare amirliğine en az 48 saat önceden etkinliğin yapılacağı yer, tarih, başlayış ve bitiş saatleri, program bilgisi, idarece talep edilen sair belgeleri bildirimde bulunmak şartıyla tüm toplantı ve etkinliklerin mülki idare amirinin iznine bağlanmasına karar verilmiştir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Okullarda PCR testleri nasıl yapılacak?
16 Eylül 2021 13:47
|Anaokulu öğrencisi kayboldu. Müdür ve öğretmene soruşturma açıldı
16 Eylül 2021 13:31
|Haftalık vaka haritası açıklandı: Rize ilk sırada
16 Eylül 2021 13:26
|Bakan Pakdemirli açıkladı: MGM'ye 100 personel alınacak
16 Eylül 2021 13:16
|Şehit yakınları ve gaziler otobüslerde 'Vatan size minnettardır' anonsu
16 Eylül 2021 12:14
|Halka küfür edip, hakaret eden 'Uzman Çavuş' ihraç edildi
16 Eylül 2021 12:07
|Samsun'da sağanak sonrası iki okulda eğitime ara
16 Eylül 2021 12:05
|'Üreten Okullar' Projesi Bağcılar'da hayata geçirildi
16 Eylül 2021 12:03
|MSB, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma mesajı paylaştı
16 Eylül 2021 11:44
|Bolu'da kaza yapan doktor, yaralı yakınına ilk müdahaleyi yaptı
16 Eylül 2021 11:43