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Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları öğrencileri bekliyor

Öğrenciler kategorilerine göre bu yıl 275 ile 450 lira arasında ücret ödeyecek- KKTC'de bulunan Bakanlık yurtlarının ücreti 600 lira olarak belirlendi- Belli noktalara dezenfektan yerleştirilen yurtlarda, öğrencilere maske de Bakanlık tarafından temin edilecek
16 Eylül 2021 11:41
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Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları öğrencileri bekliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla, yurt ücretleri ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler de belli oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında son hazırlıklar tamamlandı.

Buna göre Kovid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte edilerek temizlenen yurtlara, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan levhalar ve görseller de konuldu. Belli noktalara dezenfektan yerleştirilen yurtlarda öğrencilere maske de Bakanlık tarafından temin edilecek.

- Yurtlar 6 kategoriye ayrılıyor

Bakanlık yurtları fiziksel özellikleri ve barınma durumuna göre 6 kategoriye ayrılıyor ve yurt ücretleri de bu kategorilere göre farklılık gösteriyor. Kategorilerine göre öğrenciler bu yıl, 275 ile 450 lira arasında ücret ödeyecek. KKTC'de bulunan Bakanlık yurtlarının ücreti ise 600 lira olarak belirlendi.

Yurtlara yeni yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken güvence bedeli ise yurdun kategorisine göre 376 ile 615 lira arasında değişiyor. KKTC'deki yurtlara yerleşen yeni öğrenciler ise 820 lira güvence bedeli ödeyecek.

Yurt yemekhanelerinden yararlanan öğrencilere beslenme yardımı da yapılıyor. Öğrencilere günlük sabah kahvaltısı için 6, akşam yemeği için de 13 lira olmak üzere toplam 19 lira beslenme yardımında bulunuluyor.

- Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından duyurmuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sabah saatlerinde Bakanlık yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurmuştu.

Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu. Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Anadolu Ajansı
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