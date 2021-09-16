MSB, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma mesajı paylaştı
Milli Savunma Bakanlığınca, 131 yıl önce Japonya'dan dönüş yolunda batan Ertuğrul Fırkateyni'ndeki şehitler için anma mesajı paylaşıldı.
|16 Eylül 2021 11:44
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bolu'da kaza yapan doktor, yaralı yakınına ilk müdahaleyi yaptı
16 Eylül 2021 11:43
|Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları öğrencileri bekliyor
16 Eylül 2021 11:41
|Devlet Tiyatrolarında yeni sezonun biletleri 18 Eylül'de satışa sunulacak
16 Eylül 2021 11:37
|Bakan Yanık: Bu yıl yeni bir çalışmayı hayata geçiriyoruz
16 Eylül 2021 11:36
|TOKİ bu ay 7 yeni millet bahçesinin ihalesini daha tamamlayacak
16 Eylül 2021 11:20
|Trafik cezasında 'tebligat' ayarı
16 Eylül 2021 11:15
|Anayasa Mahkemesi 22 Eylülde 5 dosyayı esastan görüşecek
16 Eylül 2021 11:05
|Van'da artan balık ölümleri inceleniyor
16 Eylül 2021 09:59
|İçişleri'nden 'Maltepe Kaymakamı'nın atanması' açıklaması
16 Eylül 2021 09:54
|KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
16 Eylül 2021 09:22