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Sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne ikinci operasyon

Operasyonda gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
16 Eylül 2021 11:52
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İstanbul'da sahte Kovid-19 raporu düzenledikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Şubat'ta yapılan operasyonda, kent genelinde stantlar açarak para karşılığı yurt dışı bağlantılı sahte Kovid-19 raporu hazırladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişiden 5'inin tutuklandığı soruşturma kapsamında çalışmalarına devam etti.

Polis ekipleri, bazı suç örgütü üyelerinin, mevcut yöntemle haksız kazanç elde etmeyi sürdürdüklerini tespit etti.

Şüphelilere yönelik Esenler'de bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1'i yabancı uyruklu 3 kişiyi yakaladı.

Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda sahte test raporu ile test kiti ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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