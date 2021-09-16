İYİ Parti Antalya'da yumruklar konuştu! İhracı isteniyor
|16 Eylül 2021 11:54
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İYİ Parti'de yumruklar konuştu. İYİ Parti Antalya Kurucu İl Başkan Yardımcısı Nail Çelebioğlu ile İYİ Parti Merkez Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan arasında yaşanan yumruklu kavgada yeni gelişmeler ortaya çıktı.
Antalya'da yerel olarak yayın yapan Lider Gazetesi'nden Faruk Çelik'in haberine göre yumruk yumruğa kavga eden Musa Ertugan'ın geçtiğimiz hafta salı günü toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda ihraç istemiyle tedbirli olarak Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ertugan'ın tedbirli olarak disipli kuruluna sevk edilmesinden dolayı partinin hiçbir faaliyetine katılamayacağı öğrenilirken, edinilen bir diğer bilgiye göre ise il binasında yaşanan yumruk yumruğa kavganın görüntülerine İYİ Parti Genel Merkezi tarafından el konuldu aktarıldı.
Öte yandan bazı partililerin Musa Ertugan hakkında savcılığa "Bize siyaset yaptırmıyor" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
10 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU ALMIŞTI
Kavga esnasında sol gözüne darbe alan Nail Çelebioğlu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilmiş, yapılan tetkiklerde gözünün arka bölgesinde kırık olduğu tespit edilmişti. Hastaneden "10 gün iş göremez" raporu aldığı öğrenilen Çelebioğlu, karakola giderek şikayetçi olmuştu.
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