1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İYİ Parti Antalya'da yumruklar konuştu! İhracı isteniyor

İYİ Parti'de yumruk yumruğa kavga yaşandı. İYİ Parti Antalya teşkilatında yaşanan kavgada İYİ Parti Merkez Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan, ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
16 Eylül 2021 11:54
+Aa- Yazdır
İYİ Parti Antalya'da yumruklar konuştu! İhracı isteniyor

İYİ Parti'de yumruklar konuştu. İYİ Parti Antalya Kurucu İl Başkan Yardımcısı Nail Çelebioğlu ile İYİ Parti Merkez Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan arasında yaşanan yumruklu kavgada yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Antalya'da yerel olarak yayın yapan Lider Gazetesi'nden Faruk Çelik'in haberine göre yumruk yumruğa kavga eden Musa Ertugan'ın geçtiğimiz hafta salı günü toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda ihraç istemiyle tedbirli olarak Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ertugan'ın tedbirli olarak disipli kuruluna sevk edilmesinden dolayı partinin hiçbir faaliyetine katılamayacağı öğrenilirken, edinilen bir diğer bilgiye göre ise il binasında yaşanan yumruk yumruğa kavganın görüntülerine İYİ Parti Genel Merkezi tarafından el konuldu aktarıldı.

Öte yandan bazı partililerin Musa Ertugan hakkında savcılığa "Bize siyaset yaptırmıyor" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

10 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU ALMIŞTI
Kavga esnasında sol gözüne darbe alan Nail Çelebioğlu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilmiş, yapılan tetkiklerde gözünün arka bölgesinde kırık olduğu tespit edilmişti. Hastaneden "10 gün iş göremez" raporu aldığı öğrenilen Çelebioğlu, karakola giderek şikayetçi olmuştu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
HDP'li Vekil: Millet İttifakı'nın bir parçası olmak istemiyoruz
16 Eylül 2021 10:58		 Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma şartı
16 Eylül 2021 10:21
Kaza yapan şoför 'ben kiracıyım, çalışmam lazım' diyerek ambulanstan inmek istedi
16 Eylül 2021 07:43		 Selçuk Bayraktar: Yabancılara yetişmemiz mümkün değil diyorlardı, bu köle zihniyeti
16 Eylül 2021 02:27
Hakim ve savcıların yükselme kararları Resmi Gazete'de
16 Eylül 2021 00:59		 16 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
16 Eylül 2021 00:01
Obama'dan İstanbul açıklaması: İlkti ve harikaydı
15 Eylül 2021 23:02		 Bakan Kasapoğlu'ndan CHP'li Özkoç'a fotoğraflı yanıt!
15 Eylül 2021 22:57
Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı başladı
15 Eylül 2021 22:16		 Kahramanmaraş İl Müftüsü Tekin: Aşı olmak farz-ı ayndır
15 Eylül 2021 21:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:47 - Okullarda PCR testleri nasıl yapılacak?13:39 - Bakanlığın deposundaki 100 yıllık eserler kütüphanede hizmete sunuldu13:36 - Çimentocular: 2 milyon liralık daireye etkimiz 7 bin lira13:31 - Anaokulu öğrencisi kayboldu. Müdür ve öğretmene soruşturma açıldı13:26 - Haftalık vaka haritası açıklandı: Rize ilk sırada13:25 - Petrol keşfedilen kuyuya şehit Esma Çevik'in adı verildi
13:21 - Hamile kadın korona nedeniyle hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı13:16 - Bakan Pakdemirli açıkladı: MGM'ye 100 personel alınacak13:13 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:12 - İHA ve SİHA'ların bilgilerini satmışlar! İşte casusluk iddianamesinin detayları13:06 - Denize atlayan Nilgün öğretmen, ailesine 'Bu hayat bana dar geliyor' demiş12:53 - Çeyrek altın ne kadar oldu?
12:50 - 'Tostçu Mahmut' Adana'da son yolculuğuna uğurlandı12:30 - Mutlu aile mutlu yolculuk12:28 - Otomobili 10 gün önce almıştı ara sokakta ters döndü12:25 - İstanbul'da aşılama oranı yüzde 82,5'e çıktı12:22 - Mert Çiller eşini dövdü Tansu Çiller gelinini evden attırdı!
12:15 - Oğlunun PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen baba savcılığa başvurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay İDDK'dan sakal kesme zorunluluğuna dair önemli karar
13 kamu kurumu 558 personel almak için ilana çıktı
Okullarda hafta sonu formülü masada: İkili eğitime geçilebilir
Yüz yüze eğitimde yeni tedbirler geliyor
2021 KPSS sonuçları açıklandı
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
23 Eylül'de Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekleniyor
Mert Çiller eşini dövdü Tansu Çiller gelinini evden attırdı!
O sığınmacı kız şimdi hemşire
Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma şartı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
büyük pencereler 2
sorma ne haldeyim 2
hegemonya 1
mehter marşıyla gelip izmir marşıyla gitmek 1
karavan kültürü 1
ilhan irem 1
sahte PCR testi 1
haydar 1
Pudra şekeri 2
de lege ferenda 1
SON İLANLAR
HSK 10 personel alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Kalecik Öğretmen Evi Geçici 1 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi Geçici 11 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam