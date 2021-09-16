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'Mahrem imam' iddiasıyla tutuklandı, 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
16 Eylül 2021 11:55
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'Mahrem imam' iddiasıyla tutuklandı, 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu S.Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

S.Y. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen tanık G.I, zanlı S.Y'nin FETÖ mahrem yapılanmasında yer aldığını iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben mahrem askeri yapılanma kapsamında örgütsel görev yürütüyordum. S.Y. FETÖ içerisinde 'Abdullah' isimli müdür yardımcısına bağlı olarak faaliyet yürütürdü. S.Y'yi 2010-2015 yılları arasında yapılan mahrem yapılanma mensuplarının katıldığı örgütsel toplantılarda gördüm."

Sanığın, örgüt üyeleriyle irtibatlı olduğu, FETÖ'ye ait birçok evde kaldığının belirlendiği ve örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı savunulan iddianamede, S.Y'nin en son askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imam" sıfatıyla faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

İddianamede, sanığın örgütün hiyerarşik yapılanmasında yer aldığı, adli soruşturma geçiren FETÖ/PDY üyeleriyle irtibatının tespit edildiği, örgütsel sohbet ve toplantılara katıldığı, sabit ve ankesörlü hatlardan farklı tarihlerde ardışık arandığı anlatılarak, S.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık S.Y'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
Anadolu Ajansı
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