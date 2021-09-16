1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tıbbi müdahalede bulunan veteriner hekime hapis cezası

Ankara'da bir veteriner hekimin çalıştığı hayvan hastanesinde, cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla açılan davanın sanıklarından Serkan Durmaz, "yetkisiz tıbbı müdahalede bulunmak" suçundan yargılandığı davada, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
16 Eylül 2021 11:57
+Aa- Yazdır
Tıbbi müdahalede bulunan veteriner hekime hapis cezası

Ankara 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Serkan Durmaz katılmazken, mağdure Ç.B. ve tarafların avukatı hazır bulundu.

Müvekkilinin Ç.B'ye yardım etmek istediğini savunan sanık avukatı, "Müvekkilim Serkan Durmaz'ın ilk yardım sertifikası var. Damar yolu açarak, serum taktığını kabul ediyoruz. Yardım amaçlı yaptığı eylemin ise suç olduğunu düşünmüyoruz. Beraat talep ediyoruz." dedi.

Ç.B. ise kendisinin de veteriner hekim olduğunu, okulda insana müdahale edilmeyeceği yönünde dersler aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İlk yardım kuralları, nefes yolu açmak, kalp masajı yapmak ve bu sırada 112'ye bilgi vermektir. Ancak burada izinsiz bir şekilde damar yolu açıp serum takmak söz konusu. 112 aranmadığı gibi yaklaşık 200 metre mesafede bulunan hastaneye de götürülmedim. Sabaha kadar alıkonuldum. Bu eylem ilk yardım için değil, cinsel saldırı suçunu gizlemek için yapılmıştır. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Serkan Durmaz'a, "yetkisiz tıbbı müdahalede bulunmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

- "Tüm hayatımı etkiledi"

Duruşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Ç.B, kararın kendisini rahatlattığını, cinsel saldırı suçundan yargılanan sanıkların da en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Yaşadığı travmanın tüm hayatını etkilediğini, mesleğini yapamaz hale geldiğini belirten Ç.B, "Hala büyük bir travma yaşıyorum. Adaletin yerini bulmasını, sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Benim gibi böyle bir olay yaşayıp susmak zorunda kalanlara inşallah bu bir umut olur. Yaşadıklarımdan sonra beni yalnız bırakmayarak destek olan insanlara teşekkür ediyorum." dedi.

- Olayın geçmişi

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili, 2019'da, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan Ç.B'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili idari soruşturma kapsamında, üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili ile yardımcısı Serkan Durmaz hakkında "cinsel istismar", jinekolog Hüseyin Ş. hakkında ise "delilleri karartma" suçundan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Olayın ardından Ç.B'ye damar yolu açarak, serum enjekte ettiği şikayeti üzerine sanıklardan Serkan Durmaz hakkında "yetkisiz tıbbı müdahalede bulunmak" suçundan Ankara 45. Asliye Ceza Mahkemesine ayrıca dava açılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İHA ve SİHA'ların bilgilerini satmışlar! İşte casusluk iddianamesinin detayları
16 Eylül 2021 13:12		 Rektörün konutuna kümes yapımı Sayıştay'a takıldı
16 Eylül 2021 09:33
Danıştay İDDK'dan sakal kesme zorunluluğuna dair önemli karar
16 Eylül 2021 00:02		 CHP milletvekiline şantaj davasında karar çıktı
15 Eylül 2021 20:28
Sosyal medya fenomeni Pucca'ya 1 yıla kadar hapis istemi
15 Eylül 2021 18:00		 Siirt'te bekçilere mukavemetten 4 şüpheli tutuklandı
15 Eylül 2021 17:25
Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki casusluk soruşturmasında 11 şüpheliye dava
15 Eylül 2021 17:06		 Cezaevine girmek için hırsızlık yaptı! 10 yıla kadar hapsi isteniyor
15 Eylül 2021 16:49
Tartıştığı kadını 2. kattan atan şahıs tutuklandı
15 Eylül 2021 16:34		 Böbrek hastası ile bağışçı adayına 'organ ticareti'nden 9 yıl hapis
15 Eylül 2021 12:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:47 - Okullarda PCR testleri nasıl yapılacak?13:39 - Bakanlığın deposundaki 100 yıllık eserler kütüphanede hizmete sunuldu13:36 - Çimentocular: 2 milyon liralık daireye etkimiz 7 bin lira13:31 - Anaokulu öğrencisi kayboldu. Müdür ve öğretmene soruşturma açıldı13:26 - Haftalık vaka haritası açıklandı: Rize ilk sırada13:25 - Petrol keşfedilen kuyuya şehit Esma Çevik'in adı verildi
13:21 - Hamile kadın korona nedeniyle hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı13:16 - Bakan Pakdemirli açıkladı: MGM'ye 100 personel alınacak13:13 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:12 - İHA ve SİHA'ların bilgilerini satmışlar! İşte casusluk iddianamesinin detayları13:06 - Denize atlayan Nilgün öğretmen, ailesine 'Bu hayat bana dar geliyor' demiş12:53 - Çeyrek altın ne kadar oldu?
12:50 - 'Tostçu Mahmut' Adana'da son yolculuğuna uğurlandı12:30 - Mutlu aile mutlu yolculuk12:28 - Otomobili 10 gün önce almıştı ara sokakta ters döndü12:25 - İstanbul'da aşılama oranı yüzde 82,5'e çıktı12:22 - Mert Çiller eşini dövdü Tansu Çiller gelinini evden attırdı!
12:15 - Oğlunun PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen baba savcılığa başvurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay İDDK'dan sakal kesme zorunluluğuna dair önemli karar
13 kamu kurumu 558 personel almak için ilana çıktı
Okullarda hafta sonu formülü masada: İkili eğitime geçilebilir
Yüz yüze eğitimde yeni tedbirler geliyor
2021 KPSS sonuçları açıklandı
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
23 Eylül'de Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekleniyor
Mert Çiller eşini dövdü Tansu Çiller gelinini evden attırdı!
O sığınmacı kız şimdi hemşire
Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma şartı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
büyük pencereler 2
sorma ne haldeyim 2
hegemonya 1
mehter marşıyla gelip izmir marşıyla gitmek 1
karavan kültürü 1
ilhan irem 1
sahte PCR testi 1
haydar 1
Pudra şekeri 2
de lege ferenda 1
SON İLANLAR
HSK 10 personel alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Kalecik Öğretmen Evi Geçici 1 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi Geçici 11 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam