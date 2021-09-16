Tıbbi müdahalede bulunan veteriner hekime hapis cezası
|16 Eylül 2021 11:57
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Ankara 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Serkan Durmaz katılmazken, mağdure Ç.B. ve tarafların avukatı hazır bulundu.
Müvekkilinin Ç.B'ye yardım etmek istediğini savunan sanık avukatı, "Müvekkilim Serkan Durmaz'ın ilk yardım sertifikası var. Damar yolu açarak, serum taktığını kabul ediyoruz. Yardım amaçlı yaptığı eylemin ise suç olduğunu düşünmüyoruz. Beraat talep ediyoruz." dedi.
Ç.B. ise kendisinin de veteriner hekim olduğunu, okulda insana müdahale edilmeyeceği yönünde dersler aldıklarını belirterek, şunları söyledi:
"İlk yardım kuralları, nefes yolu açmak, kalp masajı yapmak ve bu sırada 112'ye bilgi vermektir. Ancak burada izinsiz bir şekilde damar yolu açıp serum takmak söz konusu. 112 aranmadığı gibi yaklaşık 200 metre mesafede bulunan hastaneye de götürülmedim. Sabaha kadar alıkonuldum. Bu eylem ilk yardım için değil, cinsel saldırı suçunu gizlemek için yapılmıştır. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."
Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Serkan Durmaz'a, "yetkisiz tıbbı müdahalede bulunmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
- "Tüm hayatımı etkiledi"
Duruşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Ç.B, kararın kendisini rahatlattığını, cinsel saldırı suçundan yargılanan sanıkların da en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi.
Yaşadığı travmanın tüm hayatını etkilediğini, mesleğini yapamaz hale geldiğini belirten Ç.B, "Hala büyük bir travma yaşıyorum. Adaletin yerini bulmasını, sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Benim gibi böyle bir olay yaşayıp susmak zorunda kalanlara inşallah bu bir umut olur. Yaşadıklarımdan sonra beni yalnız bırakmayarak destek olan insanlara teşekkür ediyorum." dedi.
- Olayın geçmişi
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili, 2019'da, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan Ç.B'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili idari soruşturma kapsamında, üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili ile yardımcısı Serkan Durmaz hakkında "cinsel istismar", jinekolog Hüseyin Ş. hakkında ise "delilleri karartma" suçundan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açmıştı.
Olayın ardından Ç.B'ye damar yolu açarak, serum enjekte ettiği şikayeti üzerine sanıklardan Serkan Durmaz hakkında "yetkisiz tıbbı müdahalede bulunmak" suçundan Ankara 45. Asliye Ceza Mahkemesine ayrıca dava açılmıştı.
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