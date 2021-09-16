'Üreten Okullar' Projesi Bağcılar'da hayata geçirildi
|16 Eylül 2021 12:03
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Milli Eğitim Bakanlığının mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken ekonomiye değer katan nitelikli iş gücü yetiştirmeyi amaçlayan "Milli Eğitim", "Milli Üretim" ve "Üreten Okullar" projeleri Bağcılar'da hayata geçirildi.
Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığının "Üreten Okullar" projesi kapsamında Bağcılar Alaattin Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Bağcılar Hükümet Konağı'ndaki kamu çalışanları için yemek pişirme ve servis hizmeti sundu.
Bağcılar'da hayata geçirilen, Milli Eğitim Bakanlığının mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken ekonomiye değer katan nitelikli iş gücü yetiştirmeyi amaçlayan "Milli Eğitim", "Milli Üretim" ve "Üreten Okullar" projeleri kapsamında Bağcılar İlçe Kaymakamlığı ve Alaattin Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi arasında 31 Ağustos tarihinde protokol imzalandı. Yapılan anlaşma gereğince Bağcılar Hükümet Konağı'nın 3. katındaki mutfak ve yemekhane alanı öğrencilerin, öğretmen ile öğreticiler refakatinde yemek ve tatlı yapması için atölye olarak tahsis edildi. Okulun "Yiyecek ve İçecek Hizmetleri" bölümünde okuyan öğrenciler, "Lezzet Mutfağı" isimli atölyesinde çalışmaya başladı.
Programa Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, merhum işadamı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun eşi Nilüfer Kadayıfçıoğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağırıcı, öğrencilere başarılar dilediğini belirterek, "Uygulamaya katılan öğrencilerimiz teorik bilgilerini burada pratiğe dökerek tecrübe kazanacaklar. Gençlerimiz mezun olduktan sonra burada aldığı eğitim sayesinde mesleğe hazır olacaklar." ifadelerini kullandı.
Uygulamaya başlanan proje, bir yıl boyunca devam edecek.
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