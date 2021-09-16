Halka küfür edip, hakaret eden 'Uzman Çavuş' ihraç edildi

Erzurum'un İspir ilçesinde önceki gün yapılan 'kayıp koyun ihbarı üzerine' Jandarma ekibi aramaya çıktı.

İlçe kırsalında arama yapan ekipte görevli Uzman Çavuş M.Ç., görev esnasında araç içerisinden sosyal medya yayını yaparak halka ağır hakaret ve küfürler etti.

M.Ç.'nın bu davranışı büyük tepki topladı. İlçe halkına küfür ettiği video üzerine İspirliler, yine sosyal medya üzerinden büyük tepki göstererek uzman çavuş hakkında suç duyurusunda bulundu.

BELEDİYE BAŞKANI ARACILIĞI İLE HALKA ÖZÜR İLETİLDİ

Olayın ardından Erzurum İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Atilla Tatlı, İspir İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Engin Bodur ile birlikte Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Albay İlker Şimşek, yaşanan durumdan dolayı ilçe halkına Erzurum İl Jandarma Komutanlığı düzeyinde özür ileterek M.Ç.'nin askerlikten ihraç edildiğini bildirdi.

"BU ADAPSIZLIĞI MEHMETÇİĞİMİZ İLE BAĞDAŞTIRMAYIZ"

Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'da ziyaret sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, İspir'i ayağa kaldıran Uzman Çavuş M.Ç.'nin ihraç edildiğini belirterek şunları söyledi:

* Kamuoyuna intikal eden yakışıksız ve asla kabul görmeyen tavır ve davranışın muhatabı olan kamu görevlisinin görevden ihraç edildiğinin bilgisi bizlerle paylaşıldı.

* İspir halkı olarak kişisel bu adapsızlığın asla şerefli ordumuz ve kahraman Mehmetçiğimiz ile bağdaştırmadığımızı dile getirerek hem kahraman ordumuz, hem de kahraman Mehmetçiğimiz ile onur ve gurur duyduğumuzu bir kez daha dile getirdik.

Orhan Bozkurt