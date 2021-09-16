TOGG isim tescil davasını kaybetti

"The Office of George Gould" adıyla 2001 yılında Amerikalı George Gould tarafından kurulan bir yazılım şirketi 2013 yılında "togg.com" alan adını kullanıyordu. "Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG)" söz konusu alan alan adını almak için Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nde (WIPO) dava açtı.

16 Temmuz 2018'de "togg.com.tr" alan adını tescilleyen Türkiye, uluslararası alanda kullanmak için "togg.com" alan adını almak istedi. "togg.com"un NameCheap'ta kayıtlı Amerikalı George Gould'a ait olduğunu öğrenen Türkiye, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIPO) başvurdu.



28 Haziran 2018'de kurulan "Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG)" ve "TOGG TURKISH AUTOMOBILE INITIATIVE GROUP" adıyla iki ismi 8 Mart 2019'da, Türk Patent Kurumu'nun da 21 Ocak 2021'de "TOGG" kısaltmasını tescillediğini belirtti. Amerikalı şirketin bunları bilerek art niyet içinde olduğu gerekçesiyle "togg.com"un TOGG'a verilmesini istedi.



TOGG adına davayı takip eden Gün + Partners şirketinin takip ettiği davada, togg.com alan adının TOGG kurulmadan en az 5 yıl önce alındığını belirten mahkeme, Amerikalı George Gould'un menfaat için bu adı elinde tuttuğu gerekçesine olumsuz yanıt verdi.

Dava kaybedilmiş olsa da, "Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG)", togg.com.tr'yi kullanmaya devam edebilecek.

Wipo'nun kararı için tıklayınız.