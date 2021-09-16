1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu Üyesi: Delta varyantında bazen yanıt alamıyoruz

"Son dönemde hastanelerin yoğun bakımlarında Delta Plus varyantına bağlı hastalar görülmeye başlandı. Bazen bu tip varyantlarda tedaviden yanıt alamıyoruz. Bu durumlarla karşı karşıya kalmamak için mevcut aşılama takvimimizi bir an önce tamamlamamız gerekiyor"
16 Eylül 2021 12:12
+Aa- Yazdır
Bilim Kurulu Üyesi: Delta varyantında bazen yanıt alamıyoruz

- Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, son dönemde hastanelerin yoğun bakımlarında Delta Plus varyantına bağlı hastaların görülmeye başlandığını belirterek, "Bazen bu tip varyantlarda tedaviden yanıt alamıyoruz. Bu durumlarla karşı karşıya kalmamak için mevcut aşılama takvimimizi bir an önce tamamlamamız gerekiyor." dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Şener, salgında ortaya çıkan varyantlar nedeniyle hastalığın daha hızlı bulaştığını, buna bağlı olarak da tedavi olanaklarının zorlaştığını belirtti.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede en etkili silahın aşı olduğunu vurgulayan Şener, "Birinci doz aşı olmanın bir önemi yok. Mutlaka 2. doz ve daha sonraki aşıların da yaptırılması lazım. Bu konuda Sağlık Bakanlığı bilimsel rehber hazırladı. Buna göre birinci bağışıklığın tamamlanması için 3 doz Sinovac ya da 2 doz BioNTech aşısı olmak gerekir. Bu aşılar yapılmazsa eksik aşılama takvimi olarak değerlendiriliyor ki salgına yakalanma riskini artırıyor." diye konuştu.

2 doz BioNTech aşısı olan kişilerin gelecek 6-8 ay içinde 3. doz aşı olmalarının gerekebileceğini hatırlatan Prof. Dr. Şener, 4. doz aşının ise şu an dünya gündeminde olmadığını anlattı.

Salgında insanların aşılanmaya olan bakışının her geçen gün değiştiğini dile getiren Şener, şunları kaydetti:

"Görev yaptığım hastanede yaptığım gözlemlere göre varyantlar arttıkça ve PCR testi istendikçe kişilerin aşılanmaya olan ilgisi artıyor. Okullar açıldı, insanlar uzun bir aradan sonra sosyal hayata yeniden başladı. Kişilerde şöyle bir korku da oluştu, 'Her şey yoluna girmeye başladı, ben aşılanmadığım için ortada bir olumsuzluk yaşanırsa bunun sorumlusu ben olurum' diyerek kişiler vicdanlarından gelen sesi de dinliyorlar ve aşılanmayı tercih ediyorlar.

Son dönemde hastanelerin yoğun bakımlarında Delta Plus varyantına bağlı hastalar görülmeye başlandı. Bazen bu tip varyantlarda tedaviden yanıt alamıyoruz. Bu durumlarla karşı karşıya kalmamak için mevcut aşılama takvimimizi bir an önce tamamlamamız gerekiyor. İki varyantın da klinik tablosu aynı, genetik analizlerinde farklılıklar ortaya çıkıyor. "
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Petrol keşfedilen kuyuya şehit Esma Çevik'in adı verildi
16 Eylül 2021 13:25		 Hamile kadın korona nedeniyle hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı
16 Eylül 2021 13:21
'Tostçu Mahmut' Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
16 Eylül 2021 12:50		 Otomobili 10 gün önce almıştı ara sokakta ters döndü
16 Eylül 2021 12:28
İstanbul'da aşılama oranı yüzde 82,5'e çıktı
16 Eylül 2021 12:25		 Edirne'de ilaç mümessilinin 'klasik otomobil restore hobisi' tutkuya dönüştü
16 Eylül 2021 11:10
Türkiye'nin ilk otizmli doktora öğrencisi, müzik dehası Buğra oldu
16 Eylül 2021 11:02		 Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
16 Eylül 2021 10:45
Ankara İl Sağlık Müdürü: Covid'den ölen hamilelerin hepsi aşısız
16 Eylül 2021 10:03		 Hatırlatma dozu düşen antikor seviyesini yükseltiyor
16 Eylül 2021 09:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:47 - Okullarda PCR testleri nasıl yapılacak?13:39 - Bakanlığın deposundaki 100 yıllık eserler kütüphanede hizmete sunuldu13:36 - Çimentocular: 2 milyon liralık daireye etkimiz 7 bin lira13:31 - Anaokulu öğrencisi kayboldu. Müdür ve öğretmene soruşturma açıldı13:26 - Haftalık vaka haritası açıklandı: Rize ilk sırada13:25 - Petrol keşfedilen kuyuya şehit Esma Çevik'in adı verildi
13:21 - Hamile kadın korona nedeniyle hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı13:16 - Bakan Pakdemirli açıkladı: MGM'ye 100 personel alınacak13:13 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:12 - İHA ve SİHA'ların bilgilerini satmışlar! İşte casusluk iddianamesinin detayları13:06 - Denize atlayan Nilgün öğretmen, ailesine 'Bu hayat bana dar geliyor' demiş12:53 - Çeyrek altın ne kadar oldu?
12:50 - 'Tostçu Mahmut' Adana'da son yolculuğuna uğurlandı12:30 - Mutlu aile mutlu yolculuk12:28 - Otomobili 10 gün önce almıştı ara sokakta ters döndü12:25 - İstanbul'da aşılama oranı yüzde 82,5'e çıktı12:22 - Mert Çiller eşini dövdü Tansu Çiller gelinini evden attırdı!
12:15 - Oğlunun PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen baba savcılığa başvurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay İDDK'dan sakal kesme zorunluluğuna dair önemli karar
13 kamu kurumu 558 personel almak için ilana çıktı
Okullarda hafta sonu formülü masada: İkili eğitime geçilebilir
Yüz yüze eğitimde yeni tedbirler geliyor
2021 KPSS sonuçları açıklandı
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
23 Eylül'de Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekleniyor
Mert Çiller eşini dövdü Tansu Çiller gelinini evden attırdı!
O sığınmacı kız şimdi hemşire
Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma şartı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
WhatsApp 1
sıkıcı 1
karavan kültürü 1
neden uçlarda yaşıyoruz 1
tavuk göğsü 1
yalan 2
problem çözme 1
beeo 1
fedon ve oğlu 1
karadut şurubu 1
SON İLANLAR
HSK 10 personel alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Kalecik Öğretmen Evi Geçici 1 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi Geçici 11 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam