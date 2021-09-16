Şehit yakınları ve gaziler otobüslerde 'Vatan size minnettardır' anonsu
|16 Eylül 2021 12:14
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği (BURULAŞ) otobüslerini kullanan gaziler ve şehit yakınları, "Bursakart"larını cihaza okuttuklarında "Vatan size minnettardır" anonsunu duyuyor.
Açıklamada ifadelerine yer verilen BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşad Çapar, Büyükşehir Belediyesi ve şirket olarak şehit yakınları ve gaziler için birçok çalışma yaptıklarını bildirdi.
Yasaların uygun gördüğü bütün imkanları sunduklarını belirten Çapar, "Maddi kazanımların yanı sıra şehit yakınlarını ve gazilerimizi onurlandıracak sosyal bir uygulamayla yeni bir pencere açtık. Şehit yakınları ve gaziler araçlarımıza bindiklerinde bir anons duyulacak. Vatandaşlarımızın tamamının minnetini ifade eden bu anonsta 'Vatan size minnettardır' ifadesiyle hoş geldiniz diyeceğiz. Bu jestimizin minnet ifadesi olarak görülmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
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