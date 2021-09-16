Mert Çiller eşini dövdü Tansu Çiller gelinini evden attırdı!

Eski Başbakan Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller, iki çocuğunun annesi Zeynep Çiller'i dövmekle suçlandı. Kaburgaları kırılıncaya kadar dayak yediğini iddia eden Zeynep Çiller, Mert Çiller'e boşanma davası açarak çocuklarının velayetini istedi. Zeynep Çiller, Tansu Çiller'in de kendisini sokağa attığını söyledi. Savcılık bir yıllık soruşturmanın ardından Mert Çiller hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamedeki ayrıntılar kan dondurdu.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde görülecek davanın iddianamesinde Zeynep Çiller şikayetçi, çiftin 12 yaşındaki kızları da mağdur olarak yer aldı. Sözcü'nün haberine göre iddianamede şiddet olayları şöyle anlatıldı:

- Çiftin İstinye'deki aile konutlarında 5 Mayıs 2020 günü Mert Çiller yere atarak kırdığı cam su şişesini temizlemesi için üst katta bulunan Zeynep Çiller'i çağırdı. İddiaya göre Mert Çiller, Zeynep Çiller'e, "Çabuk gel, beş dakika içerisinde burayı temizlemezsen seni öldürürüm" diyerek hakaretler etti.

- Zeynep Çiller cam kırıklarını temizledikten sonra üst kata çocuklarının yanına çıktı. Kısa süre sonra çocukların dondurma istemesi üzerine Zeynep Çiller eşinin bulunduğu giriş kata indi. Zeynep Çiller merdivenlerden inerken korktuğu için telefonun video kaydını açarak merdiven basamaklarına bıraktı.

Öldüresiye dayak cep telefonu kamerasında

Mert Çiller Zeynep Çiller'in gelmesi üzerine hakaret ve tehditlerine devam ederek tokat atmaya başladı. Video kaydının çözümü bilirkişi tarafından yapıldı. Raporda Zeynep Çiller'in imdat diye bağırması üzerine kızı yukarıdan gelerek telefonu yardım çağırmak için aradığında video kaydının sonlandırıldığı belirtildi.

Mert Çiller eşini dövmeyi bırakıp kızını da dövdü

Kızlarının yardım için evden çıktığı sonrada erkek kardeşini düşünerek geri döndüğü anlatılan iddianamede Mert Çiller'in eşini dövmeyi bırakıp, kızını yaralama kastıyla saçlarından tutarak, kafasına eliyle vurduğu ileri sürüldü. Evden gelen çığlıklar üzerine komşular polisi ve site güvenliğini aradı.

Tansu Çiller'den 'şikayetten vazgeç tehdidi' iddiası

Komşuların ihbarıyla polis siteye gelirken bu sırada eski başbakanlardan Tansu Çiller avukatı ile birlikte aile konutuna gelerek iddiaya göre polislerin işlem yapmasını engellemeye çalıştı. Tansu Çiller, Zeynep Çiller'in şikayetçi olması durumunda 'Çocuklarını bir daha göremezsin' şeklinde tehdit ettiği boşanma dilekçesinde yer aldı.

Çocuklarını üst kat komşusuna emanet eden Zeynep Çiller, polislerle birlikte İstinye Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı.

Telefonla tehdit etti

İddianamede Mert Çiller'in Zeynep Çiller'in telefonuna bıraktığı telesekreter mesajında ise, "Alo. Telefon kapalı mı? Eğer açmışsan telefonu üstüne geleceğimizi çok iyi biliyorsun tamam mı? Yani yedi ceddim üstüne geliyor senin tamam mı? Bakalım senin yedi ceddin dayanabilecek mi bize" şeklinde hakaret ve tehditler devam ettiği belirtildi.

Mert Çiller'in 10 yıla kadar hepsi istendi

İddianamede Mert Çiller'in kasten yaralama, basit yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından 2 yıl 9 aydan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Zeynep Çiller şiddet olayının ardından kaburgaları kırılıncaya kadar dayak yediğini iddia ederek, 11 yıllık eşi Mert Çiller'e boşanma davası açarak çocuklarının velayetini istemişti.

Tansu Çiller evi boşalttırdı

Çiftin oturduğu İstinye'deki lüks dairenin sahibi Tansu Çiller, mahkemenin evi Zeynep Çiller'in kullanımına vermesinin ardından tahliye davası açtı. Tansu Çiller mahkemeden aldığı jet tahliye kararı ile mahkemenin Zeynep Çiller'in kullanımına verdiği evi boşalttırdı. Zeynep Çiller ve iki çocuğu sokakta kaldı.