1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Haftalık vaka haritası açıklandı: Rize ilk sırada

4-10 Eylül arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritası açıklandı. Rize, 488,15 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu.
16 Eylül 2021 13:26
+Aa- Yazdır
Haftalık vaka haritası açıklandı: Rize ilk sırada

Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka tablosu açıklandı. Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı.

3 büyük ilde son durum

Her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 183,48, Ankara'da 282,66 İzmir'de 43,26 oldu.

Önceki hafta (28 Ağustos-3 Eylül'de) her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61 , İzmir'de 45,58'di.

En fazla vaka Rize'de, en az vaka Aydın'da

Rize, 100 bin kişide 488,15 ile en fazla vakanın görüldüğü ile oldu. Rize'yi, Bayburt ve Kayseri izledi.

Nüfusa göre en az vakanın olduğu il ise 38,60 ile Aydın. Aydın'ın yanı sıra Antalya ve İzmir de en az vaka görülen illerden.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Prof. Özlü yanıtladı: Okullarda PCR testleri nasıl yapılacak?
16 Eylül 2021 13:47		 Anaokulu öğrencisi kayboldu. Müdür ve öğretmene soruşturma açıldı
16 Eylül 2021 13:31
Bakan Pakdemirli açıkladı: MGM'ye 100 personel alınacak
16 Eylül 2021 13:16		 Şehit yakınları ve gaziler otobüslerde 'Vatan size minnettardır' anonsu
16 Eylül 2021 12:14
Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 28 Eylül'e kadar izne bağlandı
16 Eylül 2021 12:12		 Halka küfür edip, hakaret eden 'Uzman Çavuş' ihraç edildi
16 Eylül 2021 12:07
Samsun'da sağanak sonrası iki okulda eğitime ara
16 Eylül 2021 12:05		 'Üreten Okullar' Projesi Bağcılar'da hayata geçirildi
16 Eylül 2021 12:03
MSB, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma mesajı paylaştı
16 Eylül 2021 11:44		 Bolu'da kaza yapan doktor, yaralı yakınına ilk müdahaleyi yaptı
16 Eylül 2021 11:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:51 - Evde kaçak kazıya suçüstü: 13 metre çukur kazmışlar13:47 - Prof. Özlü yanıtladı: Okullarda PCR testleri nasıl yapılacak?13:39 - Bakanlığın deposundaki 100 yıllık eserler kütüphanede hizmete sunuldu13:36 - Çimentocular: 2 milyon liralık daireye etkimiz 7 bin lira13:31 - Anaokulu öğrencisi kayboldu. Müdür ve öğretmene soruşturma açıldı13:26 - Haftalık vaka haritası açıklandı: Rize ilk sırada
13:25 - Petrol keşfedilen kuyuya şehit Esma Çevik'in adı verildi13:21 - Hamile kadın korona nedeniyle hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı13:16 - Bakan Pakdemirli açıkladı: MGM'ye 100 personel alınacak13:13 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:12 - İHA ve SİHA'ların bilgilerini satmışlar! İşte casusluk iddianamesinin detayları13:06 - Denize atlayan Nilgün öğretmen, ailesine 'Bu hayat bana dar geliyor' demiş
12:53 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:50 - 'Tostçu Mahmut' Adana'da son yolculuğuna uğurlandı12:30 - Mutlu aile mutlu yolculuk12:28 - Otomobili 10 gün önce almıştı ara sokakta ters döndü12:25 - İstanbul'da aşılama oranı yüzde 82,5'e çıktı
12:22 - Mert Çiller eşini dövdü Tansu Çiller gelinini evden attırdı!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay İDDK'dan sakal kesme zorunluluğuna dair önemli karar
13 kamu kurumu 558 personel almak için ilana çıktı
Okullarda hafta sonu formülü masada: İkili eğitime geçilebilir
Yüz yüze eğitimde yeni tedbirler geliyor
2021 KPSS sonuçları açıklandı
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
23 Eylül'de Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekleniyor
Mert Çiller eşini dövdü Tansu Çiller gelinini evden attırdı!
O sığınmacı kız şimdi hemşire
Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma şartı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zeynep bastık 1
omerta 1
azizim 1
hegemonya 1
Japon turistin elazığ'da bıçaklanması 2
beeo 1
tavuk göğsü 1
neden iki adet muz satıyorsun 1
fedon ve oğlu 1
haydar 1
SON İLANLAR
HSK 10 personel alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Kalecik Öğretmen Evi Geçici 1 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi Geçici 11 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam