Haftalık vaka haritası açıklandı: Rize ilk sırada
4-10 Eylül arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritası açıklandı. Rize, 488,15 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu.
|16 Eylül 2021 13:26
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Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka tablosu açıklandı. Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı.
3 büyük ilde son durum
Her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 183,48, Ankara'da 282,66 İzmir'de 43,26 oldu.
Önceki hafta (28 Ağustos-3 Eylül'de) her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61 , İzmir'de 45,58'di.
En fazla vaka Rize'de, en az vaka Aydın'da
Rize, 100 bin kişide 488,15 ile en fazla vakanın görüldüğü ile oldu. Rize'yi, Bayburt ve Kayseri izledi.
Nüfusa göre en az vakanın olduğu il ise 38,60 ile Aydın. Aydın'ın yanı sıra Antalya ve İzmir de en az vaka görülen illerden.
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