Anaokulu öğrencisi kayboldu. Müdür ve öğretmene soruşturma açıldı
Bilecik Valiliği, öğrenim gördüğü anaokulundan tek başına çıkan çocuğun 2 kilometre uzaklıkta bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı.
|16 Eylül 2021 13:31
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Yusuf Ç, 10 Eylül'de Bilecik Hürriyet Mahallesi 700. Yıl İlkokulu içinde hizmet veren Balahatun Anaokulu'na sabah anne ve babası tarafından bırakıldı. İkindi yemeğinin ardından Yusuf Ç'yi sınıfta bulamayan öğretmen durumu okul idaresine bildirdi.
Ardından aileye ve polise haber veren okul yönetimi, 5 yaşındaki çocuğu bulmak için harekete geçti. Polis ve ailesi tarafından aranmaya başlanan çocuk, okula yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta 2 saat sonra şehir merkezinde bir bebek giyim mağazasında bulundu.
Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu AA muhabirine, "Anaokulu müdürü ve kaybolan çocuğun sınıf öğretmeni hakkında soruşturma başlattık. Olayla ilgili tahkikat sürüyor." dedi.
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