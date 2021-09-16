1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Anaokulu öğrencisi kayboldu. Müdür ve öğretmene soruşturma açıldı

Bilecik Valiliği, öğrenim gördüğü anaokulundan tek başına çıkan çocuğun 2 kilometre uzaklıkta bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı.
16 Eylül 2021 13:31
+Aa- Yazdır
Anaokulu öğrencisi kayboldu. Müdür ve öğretmene soruşturma açıldı

Yusuf Ç, 10 Eylül'de Bilecik Hürriyet Mahallesi 700. Yıl İlkokulu içinde hizmet veren Balahatun Anaokulu'na sabah anne ve babası tarafından bırakıldı. İkindi yemeğinin ardından Yusuf Ç'yi sınıfta bulamayan öğretmen durumu okul idaresine bildirdi.

Ardından aileye ve polise haber veren okul yönetimi, 5 yaşındaki çocuğu bulmak için harekete geçti. Polis ve ailesi tarafından aranmaya başlanan çocuk, okula yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta 2 saat sonra şehir merkezinde bir bebek giyim mağazasında bulundu.

Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu AA muhabirine, "Anaokulu müdürü ve kaybolan çocuğun sınıf öğretmeni hakkında soruşturma başlattık. Olayla ilgili tahkikat sürüyor." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Prof. Özlü yanıtladı: Okullarda PCR testleri nasıl yapılacak?
16 Eylül 2021 13:47		 Haftalık vaka haritası açıklandı: Rize ilk sırada
16 Eylül 2021 13:26
Bakan Pakdemirli açıkladı: MGM'ye 100 personel alınacak
16 Eylül 2021 13:16		 Şehit yakınları ve gaziler otobüslerde 'Vatan size minnettardır' anonsu
16 Eylül 2021 12:14
Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 28 Eylül'e kadar izne bağlandı
16 Eylül 2021 12:12		 Halka küfür edip, hakaret eden 'Uzman Çavuş' ihraç edildi
16 Eylül 2021 12:07
Samsun'da sağanak sonrası iki okulda eğitime ara
16 Eylül 2021 12:05		 'Üreten Okullar' Projesi Bağcılar'da hayata geçirildi
16 Eylül 2021 12:03
MSB, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma mesajı paylaştı
16 Eylül 2021 11:44		 Bolu'da kaza yapan doktor, yaralı yakınına ilk müdahaleyi yaptı
16 Eylül 2021 11:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:51 - Evde kaçak kazıya suçüstü: 13 metre çukur kazmışlar13:47 - Prof. Özlü yanıtladı: Okullarda PCR testleri nasıl yapılacak?13:39 - Bakanlığın deposundaki 100 yıllık eserler kütüphanede hizmete sunuldu13:36 - Çimentocular: 2 milyon liralık daireye etkimiz 7 bin lira13:31 - Anaokulu öğrencisi kayboldu. Müdür ve öğretmene soruşturma açıldı13:26 - Haftalık vaka haritası açıklandı: Rize ilk sırada
13:25 - Petrol keşfedilen kuyuya şehit Esma Çevik'in adı verildi13:21 - Hamile kadın korona nedeniyle hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı13:16 - Bakan Pakdemirli açıkladı: MGM'ye 100 personel alınacak13:13 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:12 - İHA ve SİHA'ların bilgilerini satmışlar! İşte casusluk iddianamesinin detayları13:06 - Denize atlayan Nilgün öğretmen, ailesine 'Bu hayat bana dar geliyor' demiş
12:53 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:50 - 'Tostçu Mahmut' Adana'da son yolculuğuna uğurlandı12:30 - Mutlu aile mutlu yolculuk12:28 - Otomobili 10 gün önce almıştı ara sokakta ters döndü12:25 - İstanbul'da aşılama oranı yüzde 82,5'e çıktı
12:22 - Mert Çiller eşini dövdü Tansu Çiller gelinini evden attırdı!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay İDDK'dan sakal kesme zorunluluğuna dair önemli karar
13 kamu kurumu 558 personel almak için ilana çıktı
Okullarda hafta sonu formülü masada: İkili eğitime geçilebilir
Yüz yüze eğitimde yeni tedbirler geliyor
2021 KPSS sonuçları açıklandı
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
23 Eylül'de Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekleniyor
Mert Çiller eşini dövdü Tansu Çiller gelinini evden attırdı!
O sığınmacı kız şimdi hemşire
Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma şartı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
oksimetre 1
hegemonya 1
sorma ne haldeyim 2
azizim 1
kelle ütülür 2
mehter marşıyla gelip izmir marşıyla gitmek 1
Japon turistin elazığ'da bıçaklanması 2
Bugün olanlar 1
Pudra şekeri 2
de lege ferenda 1
SON İLANLAR
HSK 10 personel alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Kalecik Öğretmen Evi Geçici 1 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi Geçici 11 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam