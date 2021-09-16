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Çimentocular: 2 milyon liralık daireye etkimiz 7 bin lira

TÜRKÇİMENTO Başkanı Fatih Yücelik, ev fiyatlarındaki artıştan sektörün sorumlu tutulduğunu belirterek, 'Bizim etkimiz 1,5 ve 2 milyon liralık dairede 7 bin lira. Bedelsiz de versek 1,5 milyon liralık daire, 1 milyon liraya inmez' dedi.
16 Eylül 2021 13:36
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Çimentocular: 2 milyon liralık daireye etkimiz 7 bin lira

Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) Başkanı Fatih Yücelik, çimento sektörüne yönelik eleştirilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemde sektöre yönelik eleştirilere değinerek Yücelik, "Maliyet artışlarını inanın takip bile edemez olduk. Kömür fiyatları her gün değişmekte. Geçen sene 40 dolar olan petrokok şu an 180 doların üzerine çıktı. Bunun yanı sıra sektördeki nakliye gibi masraflarla fabrikanın yerine göre petrokokun fiyatı 200 dolara ulaşıyor. Ayrıca kömür de bizim için önemli. Çünkü çimento üretimindeki maliyetimizin yüzde 80'i elektrik ve kömürden oluşur. Dolayısıyla bu iki etken bizim için en önemlisi. Fiyat artış oranlarına baktığımızda yüzde 300'lük bir kömürde artış ve yüzde 60'dan fazla elektrik fiyatlarında artış var." ifadelerini kullandı.

Yücelik, son dönemde ev fiyatlarındaki artıştan genellikle çimento sektörünün de sorumlu tutulduğuna dikkati çekerek, "150 metrekare dairede 70 metreküp beton kullanılır. Betonun metreküpü 300 lira baz alındığında 21 bin lira seviyelerinde bir maliyeti vardır. Onun da 3'te biri çimentodur, bu da 7 bin lira yapar. Bugün 150 metrekare bir evi baz alırsak, bizim etkimiz 1,5 ve 2 milyon liralık dairede 7 bin lira. Biz bedelsiz de versek herhalde 1,5 milyon liralık daire, 1 milyon liraya inmez. Ya da 7 bin lirayı 14 bin lira yaparsak 1,5 milyon liralık daire, 2 milyon lira olmaz. Bizim etkimiz bu kadar. Matematiksel ve bilimsel olarak bizim ev artışlarına etkimiz olamaz. Rakamlar net şekilde ortada." şeklinde konuştu.

Sektörün gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Yücelik, "Birçok firmamız dünya çapında veya dünyaya açılmaya başladı. Özellikle ihracatta dünya ikincisi olma hasebiyle de artık dış bölgelerde de yatırımlar devam edecek. Büyük dünya oyuncuları olma yolunda ciddi çaba harcıyoruz ve olacağımıza da inanıyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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