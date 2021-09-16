Bakanlığın deposundaki 100 yıllık eserler kütüphanede hizmete sunuldu

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, bakanlık yerleşkesinde kurulan kütüphane ile depoda atıl vaziyette bulunan eserler gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca kütüphane adını eski İçişleri Bakanı Namık Gedik'ten alıyor.

8 bine yakın eser bulunuyor

Kütüphanede akademik çalışmalara ve araştırmalara kaynaklık edecek birçok eser yer alıyor. Kütüphanede bakanlık yayınlarının yanı sıra 6 bin 80 adet kitap, bin 90 adet nadir eser ve 270 adet süreli yayın olmak üzere toplam 7 bin 940 adet eser bulunuyor. Bu eserlerden en eskisi bin 328 yılına ait "Kanun-u Cezanın Mevaddi Kaime ve Muaddelesi Hakkında Teşrih ve Tenkid''dir. Kitap çeşitliliği açısından çok zengin olan kütüphanede, güncel yayınlar takip edilerek, kütüphane kayıtlarına ekleniyor.