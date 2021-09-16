1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakanlığın deposundaki 100 yıllık eserler kütüphanede hizmete sunuldu

İçişleri Bakanlığı tarafından, bakanlık deposundaki 100 yıllık eserler çıkarılarak Namık Gedik Kütüphanesi'nde hizmete sunuldu.
16 Eylül 2021 13:39
+Aa- Yazdır
Bakanlığın deposundaki 100 yıllık eserler kütüphanede hizmete sunuldu

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, bakanlık yerleşkesinde kurulan kütüphane ile depoda atıl vaziyette bulunan eserler gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca kütüphane adını eski İçişleri Bakanı Namık Gedik'ten alıyor.

8 bine yakın eser bulunuyor

Kütüphanede akademik çalışmalara ve araştırmalara kaynaklık edecek birçok eser yer alıyor. Kütüphanede bakanlık yayınlarının yanı sıra 6 bin 80 adet kitap, bin 90 adet nadir eser ve 270 adet süreli yayın olmak üzere toplam 7 bin 940 adet eser bulunuyor. Bu eserlerden en eskisi bin 328 yılına ait "Kanun-u Cezanın Mevaddi Kaime ve Muaddelesi Hakkında Teşrih ve Tenkid''dir. Kitap çeşitliliği açısından çok zengin olan kütüphanede, güncel yayınlar takip edilerek, kütüphane kayıtlarına ekleniyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Üretime başlayan ASELSAN Konya, kapılarını öğrencilerine açtı
16 Eylül 2021 11:40		 Meslek liseli Muhammed'in hayali olan doktorluğun kapısı aralandı
16 Eylül 2021 10:34
2021 KPSS sonuçları açıklandı
16 Eylül 2021 09:16		 Kadıköy Anadolu'da nakil krizi
16 Eylül 2021 09:07
Okullarda hafta sonu formülü masada: İkili eğitime geçilebilir
16 Eylül 2021 08:43		 Yüz yüze eğitimde yeni tedbirler geliyor
16 Eylül 2021 07:52
Eğitimde de bilim kurulunun oluşturulması düşünülüyor
16 Eylül 2021 06:50		 Borlu yapı enjeksiyon malzemesine TÜBİTAK desteği
15 Eylül 2021 22:28
Bakan Özer: Okullar ilk açılan ve en son kapanan yerler olmalı
15 Eylül 2021 15:34		 MEB: PCR testi vermeyene görev vermeyin
15 Eylül 2021 14:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:51 - Evde kaçak kazıya suçüstü: 13 metre çukur kazmışlar13:47 - Prof. Özlü yanıtladı: Okullarda PCR testleri nasıl yapılacak?13:39 - Bakanlığın deposundaki 100 yıllık eserler kütüphanede hizmete sunuldu13:36 - Çimentocular: 2 milyon liralık daireye etkimiz 7 bin lira13:31 - Anaokulu öğrencisi kayboldu. Müdür ve öğretmene soruşturma açıldı13:26 - Haftalık vaka haritası açıklandı: Rize ilk sırada
13:25 - Petrol keşfedilen kuyuya şehit Esma Çevik'in adı verildi13:21 - Hamile kadın korona nedeniyle hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı13:16 - Bakan Pakdemirli açıkladı: MGM'ye 100 personel alınacak13:13 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:12 - İHA ve SİHA'ların bilgilerini satmışlar! İşte casusluk iddianamesinin detayları13:06 - Denize atlayan Nilgün öğretmen, ailesine 'Bu hayat bana dar geliyor' demiş
12:53 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:50 - 'Tostçu Mahmut' Adana'da son yolculuğuna uğurlandı12:30 - Mutlu aile mutlu yolculuk12:28 - Otomobili 10 gün önce almıştı ara sokakta ters döndü12:25 - İstanbul'da aşılama oranı yüzde 82,5'e çıktı
12:22 - Mert Çiller eşini dövdü Tansu Çiller gelinini evden attırdı!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay İDDK'dan sakal kesme zorunluluğuna dair önemli karar
13 kamu kurumu 558 personel almak için ilana çıktı
Okullarda hafta sonu formülü masada: İkili eğitime geçilebilir
Yüz yüze eğitimde yeni tedbirler geliyor
2021 KPSS sonuçları açıklandı
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
23 Eylül'de Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekleniyor
Mert Çiller eşini dövdü Tansu Çiller gelinini evden attırdı!
O sığınmacı kız şimdi hemşire
Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma şartı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zeynep bastık 1
omerta 1
azizim 1
hegemonya 1
Japon turistin elazığ'da bıçaklanması 2
beeo 1
tavuk göğsü 1
neden iki adet muz satıyorsun 1
fedon ve oğlu 1
haydar 1
SON İLANLAR
HSK 10 personel alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Kalecik Öğretmen Evi Geçici 1 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi Geçici 11 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam