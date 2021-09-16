Bakanlığın deposundaki 100 yıllık eserler kütüphanede hizmete sunuldu
|16 Eylül 2021 13:39
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, bakanlık yerleşkesinde kurulan kütüphane ile depoda atıl vaziyette bulunan eserler gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca kütüphane adını eski İçişleri Bakanı Namık Gedik'ten alıyor.
8 bine yakın eser bulunuyor
Kütüphanede akademik çalışmalara ve araştırmalara kaynaklık edecek birçok eser yer alıyor. Kütüphanede bakanlık yayınlarının yanı sıra 6 bin 80 adet kitap, bin 90 adet nadir eser ve 270 adet süreli yayın olmak üzere toplam 7 bin 940 adet eser bulunuyor. Bu eserlerden en eskisi bin 328 yılına ait "Kanun-u Cezanın Mevaddi Kaime ve Muaddelesi Hakkında Teşrih ve Tenkid''dir. Kitap çeşitliliği açısından çok zengin olan kütüphanede, güncel yayınlar takip edilerek, kütüphane kayıtlarına ekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Üretime başlayan ASELSAN Konya, kapılarını öğrencilerine açtı
16 Eylül 2021 11:40
|Meslek liseli Muhammed'in hayali olan doktorluğun kapısı aralandı
16 Eylül 2021 10:34
|2021 KPSS sonuçları açıklandı
16 Eylül 2021 09:16
|Kadıköy Anadolu'da nakil krizi
16 Eylül 2021 09:07
|Okullarda hafta sonu formülü masada: İkili eğitime geçilebilir
16 Eylül 2021 08:43
|Yüz yüze eğitimde yeni tedbirler geliyor
16 Eylül 2021 07:52
|Eğitimde de bilim kurulunun oluşturulması düşünülüyor
16 Eylül 2021 06:50
|Borlu yapı enjeksiyon malzemesine TÜBİTAK desteği
15 Eylül 2021 22:28
|Bakan Özer: Okullar ilk açılan ve en son kapanan yerler olmalı
15 Eylül 2021 15:34
|MEB: PCR testi vermeyene görev vermeyin
15 Eylül 2021 14:56