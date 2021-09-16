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Prof. Özlü yanıtladı: Okullarda PCR testleri nasıl yapılacak?

Okullarda yüz yüze eğitim başladı. Salgının seyrini görebilmek için bazı okullarda PCR testi taraması yapılacak. Yetkililer, veli iznine bağlı olacak testlerin ağızdan alınan tükürükle yapılacağını söyledi.
16 Eylül 2021 13:47
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Okullarda yüz yüze eğitim 2'nci haftasında devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan eğitimin devam etmesi için aşı çağrıları yetkililer tarafından yineleniyor.

Tarama amaçlı bazı okullarda yapılacak PCR testleri için öğrencilerin zorunlu tutulup tutulmayacağı merak konusuydu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamada, okullarda öğrencilere yapılacak olan PCR testine açıklık getirdi.

"Veli izni olmadan hiçbir işlem yapılmayacak"

Bakan Koca, "Öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyecektir. Velilerimiz onay formunda öğrenciden test için numune alınmasına izin vermeleri halinde sadece boğazdan örnek alınarak tarama işlemi yapılacaktır" diye konuştu.

Okullarda PCR testi dönemini Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, TRT Haber'de değerlendirdi.

Prof. Dr. Özlü, okullarda yapılacak PCR testi uygulamalarının tükürükten alınacak örneklerle olacağını anlattı:

"PCR testleri için burundan örnek alınmayacak"

"Uygulamanın amacı günlük olarak okullarda salgının artışını tespit etmek. Bu zaten pilot olarak seçilen okullarda olacak. Bu okullarda da veli iznine göre öğrenciler test edilecek. PCR testleri tükürükten alınacak örneklerle yapılacak. Yani burundan örnek alınmayacak. Pek çok Avrupa ülkesindeda de tükürük testi yapılıyor. Öğrencilere herhangi bir zararı olmuyor."

"Çocuklar tedbirlere yetişkinlerden daha iyi uyuyor"

Prof. Dr. Özlü, "Çocuklar, yetişkinlere göre tavsiyelere daha iyi uyuyor. Okullarda bulaşın olması beklenen bir durum. Sınıfta çıkan pozitif bir vaka ile izolasyona alınması şaşırtıcı durum değil. Okul kapatma olayı bildiğim kadarıyla da gerçekleşmedi. 200 kadar bir sınıfta izolasyon kararı oldu. Ama bu kadar kalabalık bir durumda 200 sınıf çok değil" diye konuştu.

"Aşılanma oranımızı artırmamız gerekiyor"

Türkiye'deki aşılanma oranlarına da değinen Prof. Dr. Özlü, "2 doz aşısını yüzde 90'larda yaptırmış ülke yok denecek kadar az. Delta varyantı söz konusu olduğu için yüzde 90'dan fazla nüfusu aşılamamız lazım. Türkiye'de durum şu an yüzde 49'larda. Dünyanın diğer ülkelerine bakınca buradaki durum iyi. Ancak yeterli bir aşılama oranı yok şu anda. Aşılama oranımızı artırmamız gerekiyor" dedi.
TRT
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