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Evde kaçak kazıya suçüstü: 13 metre çukur kazmışlar
Niğde'de polis, evde kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yaklaşık 13 metrelik çukur kazdıkları ortaya çıktı.
|16 Eylül 2021 13:51
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Niğde'de metruk evde izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kumluca Mahallesi'nde metruk bir evde izinsiz kazı gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı.
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, Ş.G, O.Y, H.C.T. ve S.K. suçüstü yakalandı.
Yaklaşık 13 metre tünel açılan evde, 2 matkap, jeneratör, dağcı emniyet kemeri, gaz maskesi, seyyar kablo, halat, kazma, kürek ve balyoz ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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