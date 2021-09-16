1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hugo Boss 2022'nin sonuna kadar 1000 kişiyi istihdam edecek

Hugo Boss Tekstil Sanayi Genel Müdürü Arif Kaya; "Bir dahaki yılın sonuna kadar 1000'e yakın istidam sağlayacağız. Çalışan sayımız 3 bin 300 civarında, 1000 ilave ettiğimizde gelecek yıl 4 bini geçecek" dedi.
16 Eylül 2021 14:08
+Aa- Yazdır
Hugo Boss 2022'nin sonuna kadar 1000 kişiyi istihdam edecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde özellikle Asya'daki tekstil ve hazır giyim üreticilerinin sıkıntı yaşaması sonrası avantajlı konuma geçen Türkiye, dünyaca ünlü giyim markası Hugo Boss'un spor giyimde yapacağı yeni yatırımların da adresi oldu.

Ege Serbest Bölgesi içinde faaliyet gösteren, Hugo Boss global yapılanması içinde en yüksek üretimin gerçekleştirildiği Türkiye fabrikası, salgınla değişen giyim trendlerinin getirdiği yeni yatırımlara da ev sahipliği yapacak.

Hugo Boss Tekstil Sanayi Genel Müdürü Arif Kaya, şirketin üretim tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, zorlu geçen 2020 yılının ardından yeni yılın başından itibaren şirkette toparlanma sürecinin yaşandığını dile getirdi.

Çin, Bangladeş, Vietnam gibi ülkelerdeki üreticilerin Kovid-19 vakaları nedeniyle siparişlere yanıt veremez duruma geldiğini belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Kovid-19 vakalarının Asya'daki şirketleri çok etkilemesinden dolayı Türkiye'ye sipariş kayması var. Ülkemizdeki şirketler bu süreci hükümetin de desteği ve politikalarıyla çok iyi yürütüyor. Bu sipariş kaymasından şirketimiz de payını alıyor. Önümüzdeki yıl şirketimizde çok ciddi bir büyüme beklentisi var. Spor ürünlerinde büyüyoruz. Bisiklet yaka ve polo yaka tişörtlerde bu yıl 500 bin, gelecek yıl yeni yatırımla 2 milyon, sonraki yıllarda 4-4,5 milyon adet üretim yapacağız. Bugünden itibaren bir dahaki yılın sonuna kadar 1000'e yakın istidam sağlayacağız. Çalışan sayımız 3 bin 300 civarında, 1000 ilave ettiğimizde gelecek yıl 4 bini geçecek. Eğer spor ürünlerinde tahmini büyümeyi sağlarsak 4 bin 500-4 bin 600 kişilik bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."

- "Ülke imajı da etkili oldu"

Kaya, İzmir'deki tesislerin Hugo Boss global yapılanması içinde tüm ürün gruplarında 3,5 milyon parça ürünle yüzde 35'lik paya sahip olduğuna dikkati çekerek, gelecek yıl spor giyimdeki yeni kapasiteyle 4,5 milyon, iki yıl içinde de 7 milyon parçaya çıkacaklarını, paylarının ise yüzde 40'ların üzerine yükseleceğini ifade etti.

Şirket olarak gelecek yıl için 4 milyon avroluk yatırım planları bulunduğunu, bu kaynağın önemli bölümünün 5 bin metrekare alanda kurulacak yeni tişört fabrikasına ayrılacağını anlatan Kaya, Türkiye'nin bu süreçte öne çıkmasında AB pazarına coğrafi yakınlığı ve lojistik avantajlarının yanında ülke imajının da etkili olduğunu bildirdi.

Ürünün etiketinde "Made in Turkey" yazmasıyla "Made in China" yazması arasında tüketici açısından önemli bir algı farkının bulunduğuna işaret eden Kaya, Türkiye açısından bu pozitif algının salgın sürecinde daha da güçlendiğini söyledi.

- "Türkiye'de yatırımı destekleyen ortam var"

Yatırımların Türkiye'ye kaymasında buradaki çalışanların işini sahiplenmesinin de önemli bir etken olduğunu belirten Kaya, geçen yıl yaşanan İzmir depreminin ardından üretimin aksamadan devam etmesine Hugo Boss üst yöneticilerinin çok şaşırdığını ifade etti.

Kaya, Türkiye'nin geleceğine güvendiklerini, yatırım için çok güzel bir ortamın olduğunu düşündüklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye'de ekonominin çalkantılı olduğu dönemler oldu ama global merkezimizin buradaki üretim şirketine bakış açısı hiçbir zaman değişmedi. Öncelik kalite, zamanında sevkiyat ve fiyat. Biz de bu konularda çok iddialıyız. Türkiye'de yatırımı destekleyen bir ortam var. Serbest bölgede olsak da istihdam teşvikinden çok faydalandık. Yeni yatırım için de teşvik başvurusu yapacağız. Yeni istihdamımızın yarısını İŞKUR ile birlikte sağlıyoruz. Ayrıca tesislerimizde salı ve perşembe günleri iş görüşmeleri yapıyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası rezervleri 120,1 milyar dolara yükseldi
16 Eylül 2021 15:19		 Gümüş fiyatlarındaki düşüş hızlandı
16 Eylül 2021 14:26
Çimentocular: 2 milyon liralık daireye etkimiz 7 bin lira
16 Eylül 2021 13:36		 Borsa günün ilk yarısında yükseldi
16 Eylül 2021 13:13
Çeyrek altın ne kadar oldu?
16 Eylül 2021 12:53		 Gün ortası döviz fiyatları
16 Eylül 2021 12:10
KOBİ'lerin yüzde 35'i çalışanlarının işini korumaya devam etti
16 Eylül 2021 11:04		 Özel sektörün yurt dışı kredi borcu temmuzda azaldı
16 Eylül 2021 10:54
23 Eylül'de Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekleniyor
16 Eylül 2021 10:29		 Milli savaş uçağı için dijital ikiz çalışmalarına başlandı
16 Eylül 2021 09:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:32 - Erdoğan: Fahiş fiyatların önüne geçeceğiz15:30 - Durdurulan okul servisi muayenesiz ve sigortasız çıktı15:23 - Eylem hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi15:19 - Merkez Bankası rezervleri 120,1 milyar dolara yükseldi15:15 - Hırsız, 'Bu sefer kamera kurmuşlar' diyerek kamerayı da çaldı15:13 - Eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmalarına devam edildi
15:04 - Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar14:59 - FETÖ'nün 'jandarma mahrem imamı'na etkin pişmanlık indirimi14:57 - KPSS Türkiye 1'incisi Tekuzem'den14:56 - Sağlık çalışanlarına aşı anketi: Hastaneye yatış oranları düştü14:51 - FETÖ'den yargılanan karı-kocaya 6'şar yıl 3'er ay hapis14:45 - Aşiret düğününde damat, paraları taşımakta zorlandı
14:43 - Kılıçdaroğlu'ndan artan kira fiyatlarına tepki14:36 - İlk kez Türkiye'de açıklandı: Aşıların 3. dozda antikor artırma oranı14:26 - Gümüş fiyatlarındaki düşüş hızlandı14:21 - Öğrencileri tehdit eden müdür yardımcısı açığa alındı14:15 - Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi sınavı giriş yerleri açıklandı
14:08 - Hugo Boss 2022'nin sonuna kadar 1000 kişiyi istihdam edecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay İDDK'dan sakal kesme zorunluluğuna dair önemli karar
13 kamu kurumu 558 personel almak için ilana çıktı
Okullarda hafta sonu formülü masada: İkili eğitime geçilebilir
Yüz yüze eğitimde yeni tedbirler geliyor
2021 KPSS sonuçları açıklandı
Mert Çiller eşini dövdü Tansu Çiller gelinini evden attırdı!
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
23 Eylül'de Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekleniyor
Öğrencileri tehdit eden müdür yardımcısı açığa alındı
Anaokulu öğrencisi kayboldu. Müdür ve öğretmene soruşturma açıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
haydar 1
neden iki adet muz satıyorsun 1
çin 1
ıhlamur 1
de lege ferenda 1
karadut şurubu 1
fedon ve oğlu 1
karavan kültürü 1
sahte PCR testi 1
okullar açılacak mı 1
SON İLANLAR
HSK 10 personel alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Kalecik Öğretmen Evi Geçici 1 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi Geçici 11 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam