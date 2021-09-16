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Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi sınavı giriş yerleri açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, 2021-EUS ve 2021-STS Eczacılık sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
16 Eylül 2021 14:15
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Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi sınavı giriş yerleri açıklandı

26 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) ve 2021-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2021-STS Eczacılık) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 16 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.


DİKKAT!

26 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-EUS ve 2021-STS Eczacılık sınavlarında, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


Temel Kurallar
Memurlar.Net
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