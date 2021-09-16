Gümüş fiyatlarındaki düşüş hızlandı
|16 Eylül 2021 14:26
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Gümüş Ağustos ayını da kayıpla tamamlamasının ardından bu ay da zayıf kalmaya devam ediyor. Ay başında 24.85 dolara çıkan fiyat son haftada dolar baskısının artmasıyla 23.50 dolar altına geriledi.
Dünyada üretim sorunun olması ve diğer emtia grubundaki yükselişin de desteğiyle Mart 202-Mayıs 2021 dönemini yükselişle geçiren fiyat, aylık bazda Haziran itibarıyla değer kaybetmeye başladı ve sene başından bu yana %11 geriledi.
Ons gümüş bugün %1,5 üzerinde gerileyerek 23.96 dolardan 23.45 dolara düştü ve ons altın karşısında da %0,80 geriledi. XAU/XAG bugün 75.85 dolara yükseldi.
Salgının devam etmesine karşın merkez bankalarının kademeli olarak sıkılaşmaya gideceği beklentisi altın ve gümüşte değer kaybına neden oluyor. Gümüş fiyatında 20 Ağustos dip seviye olan 22.90 dolar en yakın destek seviyesi olarak izleniyor.
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