Kılıçdaroğlu'ndan artan kira fiyatlarına tepki

Başta İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de, kiralık konut fiyatlarında son bir yılda büyük bir artış yaşandı.

Özellikle İstanbul genelinde kira fiyatları yüzde 50 ile yüzde 80 arası artarken 2+1 dairelerin fiyatları bile 2 bin liranın üzerine çıktı.

Kira fiyatlarındaki bu fahiş artış da Türkiye'de kamuoyunun gündemine otururken bu konuda tartışmalar devam ediyor.

Bugün Kırklareli'de Muhtarlar ve Kanaat Önderleri toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuya değindi.

"KİRALAR ALDI BAŞINI GİDİYOR"



Ev kiralarındaki artışa sert tepki gösteren CHP Lideri, bu soruna acil çözüm bulunması gerektiğini belirterek "Ev kiraları aldı başını gidiyor. Kimin derdi bu? Vatandaşın derdi. Şu Türkiye'nin geldiği hale bak." ifadelerini kullandı.