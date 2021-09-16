Sağlık çalışanlarına aşı anketi: Hastaneye yatış oranları düştü
|16 Eylül 2021 14:56
|+Aa- Yazdır
Türk Toraks Derneğinden yapılan açıklamaya göre, "Sağlık Çalışanlarında CoronaVac Aşı Yan Etkisi Çalışması" ile "Aşılanma Sonrası SARS-CoV-2 PCR Pozitifliği ve COVID-19 Oranları Araştırma Anketi" olmak üzere geniş kapsamlı iki çalışmaya imza atıldı.
Türk Toraks Derneği Üyesi Dr. Şennur Özen, sağlık çalışanları ile gerçekleştirilen "Sağlık Çalışanlarında CoronaVac Aşı Yan Etkisi" başlıklı çalışmaya ilişkin bilgi verdi.
"Aşı yan etkileri en çok uygulamadan sonraki 24 saatte görülmüştür"
Çalışmada aşının güvenli olduğunun ve yan etkilerinin büyük oranda beklenen hafif etkilerden oluştuğunun görüldüğünü söyleyen Özen, şu bilgileri verdi:
"Çalışmaya 1039 (yüzde 64) kadın, 589 erkek (yüzde 36) toplam 1628 sağlık çalışanı katıldı. İlk doz CoronaVac aşısı sonrası 300 (yüzde 18,4), 2. doz sonrası ise 254 (yüzde 15,6) katılımcı yan etki geliştiğini bildirmiştir. Yan etkiler içinde en sık aşı yerinde kızarıklık ve ağrı, baş ağrısı, kas eklem ağrısı, çarpıntı, baş dönmesi ve uyku problemleri görülmüş ve bu yan etkiler aşılanma sonrası dönemlerde sıklık açısından değişiklik göstermiştir. Aşı yan etkileri en çok uygulamadan sonraki 24 saatte görülmüştür."
Hastaneye yatışları düşürdü
Türk Toraks Derneği İkinci Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Köktürk ise sağlık çalışanları ve yakınlarından oluşan 2 bin 13 kişinin katıldığı "Aşılanma Sonrası SARS-CoV-2 PCR Pozitifliği ve COVID-19 Oranları Araştırma Anketi" hakkında bilgi verdi.
Çalışma sonucunda CoronaVac aşısının hastalığı önlemede etkili olduğunu görüldüğünü belirten Köktürk, şöyle konuştu:
"Bu anket çalışması, CoronaVac aşısının, ağırlığı sağlık çalışanlarından oluşan bir popülasyonda etkili olduğunu göstermiştir. Aşılanma COVID-19 PCR testi pozitifliğinin yüzde 12,1'den yüzde 8,8'e düşmesine neden olmuştur. Aynı şekilde hastanede tedavi gören hastaların oranı aşılanma ile yüzde 15,5'ten yüzde 10'a düşmüştür."
Asemptomatik PCR pozitifliği 22 kişide görüldü
Köktürk, çalışmaya 1312'si kadın, 701'i erkek olmak üzere toplam 2 bin 13 kişi katıldığını ve aşı öncesi PCR durumuna yönelik değerlendirme yapıldığını söyledi.
Bu kişilerin 245'inin aşı öncesi PCR testinin pozitif çıktığını aktaran Köktürk, bu grubun 185'inin evde tedavi edildiğini, 38'inin hastanede tedavi gördüğünü vurguladı.
Köktürk, aşı öncesi asemptomatik PCR pozitifliğinin 22 kişide görüldüğünü söyleyerek, şu bilgileri verdi:
"Aşıdan sonra herhangi bir zamanda PCR pozitifliği gelişen 177 (yüzde 8,8) katılımcı vardır. Bu katılımcıların 129'unda (yüzde 72,8) PCR pozitifliği 2. doz aşıdan 21 gün sonraki dönemde gerçekleşmiştir. PCR pozitifliği gelişen grubun yüzde 77.4'ünde hafif üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gözlenirken, 18 (yüzde 10,1) kişi hastanede tedavi edilmiştir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar
16 Eylül 2021 15:04
|Petrol keşfedilen kuyuya şehit Esma Çevik'in adı verildi
16 Eylül 2021 13:25
|Hamile kadın korona nedeniyle hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı
16 Eylül 2021 13:21
|'Tostçu Mahmut' Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
16 Eylül 2021 12:50
|Otomobili 10 gün önce almıştı ara sokakta ters döndü
16 Eylül 2021 12:28
|İstanbul'da aşılama oranı yüzde 82,5'e çıktı
16 Eylül 2021 12:25
|Bilim Kurulu Üyesi: Delta varyantında bazen yanıt alamıyoruz
16 Eylül 2021 12:12
|Edirne'de ilaç mümessilinin 'klasik otomobil restore hobisi' tutkuya dönüştü
16 Eylül 2021 11:10
|Türkiye'nin ilk otizmli doktora öğrencisi, müzik dehası Buğra oldu
16 Eylül 2021 11:02
|Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
16 Eylül 2021 10:45