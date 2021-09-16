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Sağlık çalışanlarına aşı anketi: Hastaneye yatış oranları düştü

Türk Toraks Derneğince iki farklı anket çalışması yürütüldü. Çalışmalar, CoronaVac aşısının güvenli, yan etkilerinin ise büyük ölçüde hafif olduğunu ve hastaneye yatış oranlarını düşürdüğünü ortaya koydu.
16 Eylül 2021 14:56
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Sağlık çalışanlarına aşı anketi: Hastaneye yatış oranları düştü

Türk Toraks Derneğinden yapılan açıklamaya göre, "Sağlık Çalışanlarında CoronaVac Aşı Yan Etkisi Çalışması" ile "Aşılanma Sonrası SARS-CoV-2 PCR Pozitifliği ve COVID-19 Oranları Araştırma Anketi" olmak üzere geniş kapsamlı iki çalışmaya imza atıldı.

Türk Toraks Derneği Üyesi Dr. Şennur Özen, sağlık çalışanları ile gerçekleştirilen "Sağlık Çalışanlarında CoronaVac Aşı Yan Etkisi" başlıklı çalışmaya ilişkin bilgi verdi.

"Aşı yan etkileri en çok uygulamadan sonraki 24 saatte görülmüştür"

Çalışmada aşının güvenli olduğunun ve yan etkilerinin büyük oranda beklenen hafif etkilerden oluştuğunun görüldüğünü söyleyen Özen, şu bilgileri verdi:

"Çalışmaya 1039 (yüzde 64) kadın, 589 erkek (yüzde 36) toplam 1628 sağlık çalışanı katıldı. İlk doz CoronaVac aşısı sonrası 300 (yüzde 18,4), 2. doz sonrası ise 254 (yüzde 15,6) katılımcı yan etki geliştiğini bildirmiştir. Yan etkiler içinde en sık aşı yerinde kızarıklık ve ağrı, baş ağrısı, kas eklem ağrısı, çarpıntı, baş dönmesi ve uyku problemleri görülmüş ve bu yan etkiler aşılanma sonrası dönemlerde sıklık açısından değişiklik göstermiştir. Aşı yan etkileri en çok uygulamadan sonraki 24 saatte görülmüştür."

Hastaneye yatışları düşürdü

Türk Toraks Derneği İkinci Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Köktürk ise sağlık çalışanları ve yakınlarından oluşan 2 bin 13 kişinin katıldığı "Aşılanma Sonrası SARS-CoV-2 PCR Pozitifliği ve COVID-19 Oranları Araştırma Anketi" hakkında bilgi verdi.

Çalışma sonucunda CoronaVac aşısının hastalığı önlemede etkili olduğunu görüldüğünü belirten Köktürk, şöyle konuştu:

"Bu anket çalışması, CoronaVac aşısının, ağırlığı sağlık çalışanlarından oluşan bir popülasyonda etkili olduğunu göstermiştir. Aşılanma COVID-19 PCR testi pozitifliğinin yüzde 12,1'den yüzde 8,8'e düşmesine neden olmuştur. Aynı şekilde hastanede tedavi gören hastaların oranı aşılanma ile yüzde 15,5'ten yüzde 10'a düşmüştür."

Asemptomatik PCR pozitifliği 22 kişide görüldü

Köktürk, çalışmaya 1312'si kadın, 701'i erkek olmak üzere toplam 2 bin 13 kişi katıldığını ve aşı öncesi PCR durumuna yönelik değerlendirme yapıldığını söyledi.

Bu kişilerin 245'inin aşı öncesi PCR testinin pozitif çıktığını aktaran Köktürk, bu grubun 185'inin evde tedavi edildiğini, 38'inin hastanede tedavi gördüğünü vurguladı.

Köktürk, aşı öncesi asemptomatik PCR pozitifliğinin 22 kişide görüldüğünü söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Aşıdan sonra herhangi bir zamanda PCR pozitifliği gelişen 177 (yüzde 8,8) katılımcı vardır. Bu katılımcıların 129'unda (yüzde 72,8) PCR pozitifliği 2. doz aşıdan 21 gün sonraki dönemde gerçekleşmiştir. PCR pozitifliği gelişen grubun yüzde 77.4'ünde hafif üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gözlenirken, 18 (yüzde 10,1) kişi hastanede tedavi edilmiştir."
Anadolu Ajansı
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