FETÖ'nün 'jandarma mahrem imamı'na etkin pişmanlık indirimi
|16 Eylül 2021 14:59
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Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul'un yeğeni de olan tutuksuz sanık Hakan Kuytul ve avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ içerisinde "jandarma mahrem imamı" olarak faaliyet yürüttüğünü, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden aldığı talimatla askeri personelle görüştüğünü, aldığı himmetleri bir üst yöneticisine ilettiğini, sabit ve ankesörlü hatlardan farklı tarihlerde ardışık arandığını ve hakkında tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu belirtti.
Hakkındaki suçlamaları kabul eden sanığın FETÖ'nün yapısı ve örgüt kapsamında işlenen suçlara dair faydalı bilgiler verdiğini bildiren savcı, bu durumun dikkate alınarak Kuytul'un üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılmasını istedi.
Mütalaanın ardından söz hakkı verilen sanık Kuytul, "Etkin pişmanlık iradem devam etmektedir. Beyan ve teşhislerim geçerlidir. Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Beraatimi istiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapse mahkum edilen Hakan Kuytul'un cezasını etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6 aya indirdi ve mevcut halinin devamına karar verdi.
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