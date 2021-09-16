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Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar

Sakarya Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci Hendek ilçesinde kiralarına tepki için kampüs önüne yatak getirip üzerinde fotoğraf çekildi. Sosyal medyada 'kiraların artmasından sonra öğrencinin hali' diyerek paylaşılan fotoğraf kısa sürede binlerce kez paylaşılırken öğreniciler, gündem olan konunun sadece mizah amaçlı yapıldığını dile getirdi.
16 Eylül 2021 15:04
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Sakarya Üniversitesi Hendek Eğitim Kampüsü'nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde eğitim gören 21 yaşındaki Hilmi Çapar ve birlikte ev kiraladığı aynı bölüm öğrencileri Oğuz Kaan Tıraş, Serdar Görkem Saka ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnşaat Teknikerliği Bölümünden geçen sene mezun olan arkadaşları Ömer Göncü ile birlikte evlerine yatak taşırken, Hendek Kampüsü kapısında ev kiralarına tepki göstermek ve mizah amaçlı olarak yatağı yere koyup üzerinde fotoğraf çekildi. Ömer Göncü, çekilen fotoğrafı Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'ı etiketleyerek, 'ev kiraları sonucu öğrencinin son hali' ifadeleriyle sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede gündeme gelen konu birçok kişiden olumlu ve olumsuz tepkiler aldı. Konuyla alakalı konuşan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Hilmi Çapar, olayın tamamen espri amaçlı yapıldığını bunun olumsuz bir yöne çekilmesinin doğru olmadığını belirtti.

Olay tamamen bizim espri amaçlı yaptığımız bir şey

Olayın tamamen espri amaçlı yapıldığını belirten 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Hilmi Çapar, "Evimizin eksikliklerini tamamlamak için arkadaşlardan yatak aldık. Okulumuzda yolumuzun üzerindeydi. Ve okulun önünde yatağı koyarak fotoğraf çekilmek istedik hem anı olsun hem de gülelim dedik. Aynı zamanda artan ev kiralarına da bu şekilde dile getirmek istedik. Sonradan arkadaşım sosyal medya hesabından SAÜ Rektörü Fatih Savaşan'ı etiketleyerek paylaştı ve rektörümüzde bize destek verince olay patladı ve gündem oldu. Bu kadar gündem olacağını bilmiyorduk bizde şaşırdık. Durum gündem olunca öğrenciler ve öğrenci velisi olanlardan destek aldık. Gördüğümüz yorumlarda hep olumlu dönüşler vardı ama sonrasında bazı olumsuz yorumlarda oldu. Bazı taraflarca olay çekilmeye çalıştı olumsuz yönde hatta bir örgütlenme durumu bile oldu. Örgüt gibi bir oluşum sosyal medyalarında bu fotoğrafı paylaşıp biz bunu yapıyoruz demeye bile çalıştı. Bu olay tamamen bizim espri amaçlı yaptığımız yani ufaktan bir nükte yaptığımız bir şey olumsuz yöne çekmeye çalışmasınlar" dedi.

Yaptığımız sadece mizah ve gerçekten öğrencilerin sorunu olan ev kiralarını eleştirmek

Fotoğrafları paylaşan Ömer Göncü ise "Olayda resimleri çeken benim sonra sosyal medyada paylaştım tamamen mizah ve birazda eleştiri olsun çünkü öğrencilerin gündemi ev kiraları. Rektörümüz Fatih Savaşan'ı etiketledim o da sağ olsun güzel bir geri dönüş yaptı ve durum bir anda viral oldu. İlk başta insanların yorumları iyi yöndeydi. Bizimde hoşumuza gitti sonuçta güzel bir şeye vesile olmuştuk. Ve durum daha sonrasında bazı sayfalar tarafından protesto gibi lansa edildi ve hızlı bir şekilde yayıldı. Bu durum gerçekten can sıkıcı bir durum biz neden eylem veya protesto yapalım bizim yaptığımız sadece mizah ve gerçekten öğrencilerin sorunu olan ev kiralarını eleştirmek. Eleştirmekte bizim en doğal hakkımız diye düşünüyorum. Bazı şeylerin izahı yokta mizahı vardır misali bizde mizah yaptık" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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