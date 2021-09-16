1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hırsız, 'Bu sefer kamera kurmuşlar' diyerek kamerayı da çaldı

Bursa'da bir sitenin deposuna defalarca giren hırsızları yakalamak için güvenlik kamerası takıldı. Yeni depoya giren iki kişi, "Bu sefer kamera kurmuşlar" diyerek, kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını da çaldı.
16 Eylül 2021 15:15
+Aa- Yazdır
Hırsız, 'Bu sefer kamera kurmuşlar' diyerek kamerayı da çaldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Bağlarbaşı mahallesindeki siteye son 3 ayda birçok kez giren hırsızlar, buradaki depolardan yaklaşık 70 bin lira değerinde eşya çaldı. Sitede oturan ve güvenlik kamerası kurulum şirketi sahibi Serkan Düzdağ, çareyi depoların olduğu bölüme güvenlik kamerası yerleştirmekte buldu.

Pazartesi günü saat 03:00 sıralarında siteye giren iki kişi, bir süre binada dolaşıp bodrum katındaki depoya indi. Eşyaları çalan iki kişi, bu sırada güvenlik kamerasını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerasını da alarak kaçtılar.

Düzdağ, sabah işe gitmeden önce güvenlik kamerasını kontrol ederek iki kişinin depoya girdiği tespit etti. Düzdağ'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Depoda parmak izi çalışması yapan ekipler, hırsızların kimliğini araştırıyor.

'Yaklaşık 7 bin liralık malzememi aldılar'

Hırsızlık olaylarından sonra siteye güvenlik kamerası yerleştirdiklerini belirten Düzdağ, "Kurulumdan 10 gün sonra, geçtiğimiz pazartesi günü hırsızlar tekrar geldi. Saat 03.00 gibi siteye girip depoya indiler. Yaklaşık 7 bin liralık malzememi aldılar. Benzer olayları daha önceden yaşadığımız için, depoma da seyyar güvenlik kamerası kurdum. Kamera sayesinde hırsızların yüzlerini görüntüledik. Kapının üst kısmından depoma girerek şirketimde kullanmak üzere depoladığım ürünlerimi çalıyorlar. Güvenlik kamerası ses de aldığı için hırsızların kardeş olduğunu öğrendik. Aralarında 'Bu sefer kamera kurmuşlar' diye konuşma geçiyor. Yaklaşık 15 dakika içeride kalıyorlar. Malzemelerimi çaldıktan sonra çalışan güvenlik kamerasını da çalıyorlar" diye konuştu.

'Bu sefer sağlam taşa çarptılar'

Hırsızların seyyar kamerayı çalarak görüntülerden kurtulacaklarını zannettiklerini söyleyen Düzdağ, "Bu sefer sağlam taşa çarptılar. Çalışan kamerayı sökerek görüntüleri sileceklerini sandılar ama görüntüyü bulup emniyete teslim ettim. Polis teşkilatımıza güveniyorum. Ellerinden geleni yapıyorlar. En kısa sürede yakalanacaklarına inanıyorum" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Evde kaçak kazıya suçüstü: 13 metre çukur kazmışlar
16 Eylül 2021 13:51		 Mert Çiller eşini dövdü Tansu Çiller gelinini evden attırdı!
16 Eylül 2021 12:22
Esnafın çakmak gazı tüpünün elinde parlama anı kameraya yansıdı
16 Eylül 2021 11:59		 Sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne ikinci operasyon
16 Eylül 2021 11:52
Dedikodu nedeniyle 20 yıllık arkadaşlardan biri mezara, diğeri hapse girdi
16 Eylül 2021 11:16		 Tunceli'de teröristlerin kullandığı 10 sığınak imha edildi
16 Eylül 2021 10:56
80 bin dolarlık dolandırıcılık: 'Geçersizdir' yazısını fark etmedi
16 Eylül 2021 10:40		 Konya'da tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
16 Eylül 2021 09:43
Milletvekilinin şantajcılarına hapis kararı çıktı
16 Eylül 2021 08:27		 Hatay'da yük treni hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı
15 Eylül 2021 23:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:32 - Erdoğan: Fahiş fiyatların önüne geçeceğiz15:30 - Durdurulan okul servisi muayenesiz ve sigortasız çıktı15:23 - Eylem hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi15:19 - Merkez Bankası rezervleri 120,1 milyar dolara yükseldi15:15 - Hırsız, 'Bu sefer kamera kurmuşlar' diyerek kamerayı da çaldı15:13 - Eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmalarına devam edildi
15:04 - Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar14:59 - FETÖ'nün 'jandarma mahrem imamı'na etkin pişmanlık indirimi14:57 - KPSS Türkiye 1'incisi Tekuzem'den14:56 - Sağlık çalışanlarına aşı anketi: Hastaneye yatış oranları düştü14:51 - FETÖ'den yargılanan karı-kocaya 6'şar yıl 3'er ay hapis14:45 - Aşiret düğününde damat, paraları taşımakta zorlandı
14:43 - Kılıçdaroğlu'ndan artan kira fiyatlarına tepki14:36 - İlk kez Türkiye'de açıklandı: Aşıların 3. dozda antikor artırma oranı14:26 - Gümüş fiyatlarındaki düşüş hızlandı14:21 - Öğrencileri tehdit eden müdür yardımcısı açığa alındı14:15 - Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi sınavı giriş yerleri açıklandı
14:08 - Hugo Boss 2022'nin sonuna kadar 1000 kişiyi istihdam edecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay İDDK'dan sakal kesme zorunluluğuna dair önemli karar
13 kamu kurumu 558 personel almak için ilana çıktı
Okullarda hafta sonu formülü masada: İkili eğitime geçilebilir
Yüz yüze eğitimde yeni tedbirler geliyor
2021 KPSS sonuçları açıklandı
Mert Çiller eşini dövdü Tansu Çiller gelinini evden attırdı!
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
23 Eylül'de Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekleniyor
Öğrencileri tehdit eden müdür yardımcısı açığa alındı
Anaokulu öğrencisi kayboldu. Müdür ve öğretmene soruşturma açıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Pudra şekeri 2
oksimetre 1
neden uçlarda yaşıyoruz 1
azizim 1
litecoin 2
okullar açılacak mı 1
sorma ne haldeyim 2
beş yıl önce on yıl sonra 1
tavuk göğsü 1
büyük pencereler 2
SON İLANLAR
HSK 10 personel alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Kalecik Öğretmen Evi Geçici 1 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi Geçici 11 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam