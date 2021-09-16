Merkez Bankası rezervleri 120,1 milyar dolara yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 10 Eylül haftasında 944 milyon dolar artarak 120 milyar 142 milyon dolara yükseldi.
|16 Eylül 2021 15:19
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 10 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 614 milyon dolar artışla 79 milyar 661 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 3 Eylül'de 78 milyar 47 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 670 milyon dolar azalarak 41 milyar 151 milyon dolardan 40 milyar 481 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 944 milyon dolar artışla 119 milyar 198 milyon dolardan 120 milyar 142 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|31.01.2020
|27.520
|74.856
|102.376
|28.02.2020
|30.411
|77.414
|107.825
|27.03.2020
|31.325
|64.081
|95.406
|30.04.2020
|34.786
|51.457
|86.243
|29.05.2020
|36.667
|54.360
|91.027
|26.06.2020
|38.821
|51.417
|90.238
|30.07.2020
|43.572
|46.673
|90.245
|28.08.2020
|43.042
|41.594
|84.636
|25.09.2020
|41.097
|42.420
|83.517
|23.10.2020
|43.265
|45.086
|88.351
|27.11.2020
|40.299
|43.899
|84.198
|31.12.2020
|43.241
|49.965
|93.206
|29.01.2021
|42.169
|53.367
|95.536
|26.02.2021
|40.719
|54.495
|95.214
|26.03.2021
|39.746
|50.894
|90.640
|30.04.2021
|40.936
|46.915
|87.851
|28.05.2021
|43.884
|48.721
|92.605
|25.06.2021
|40.918
|59.240
|100.158
|30.07.2021
|41.592
|64.128
|105.721
|27.08.2021
|40.308
|77.956
|118.265
|3.09.2021
|41.151
|78.047
|119.198
|10.09.2021
|40.481
|79.661
|120.142
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