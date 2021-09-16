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Merkez Bankası rezervleri 120,1 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 10 Eylül haftasında 944 milyon dolar artarak 120 milyar 142 milyon dolara yükseldi.
16 Eylül 2021 15:19
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Merkez Bankası rezervleri 120,1 milyar dolara yükseldi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 10 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 614 milyon dolar artışla 79 milyar 661 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 3 Eylül'de 78 milyar 47 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 670 milyon dolar azalarak 41 milyar 151 milyon dolardan 40 milyar 481 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 944 milyon dolar artışla 119 milyar 198 milyon dolardan 120 milyar 142 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
29.05.202036.66754.36091.027
26.06.202038.82151.41790.238
30.07.202043.57246.67390.245
28.08.202043.04241.59484.636
25.09.202041.09742.42083.517
23.10.202043.26545.08688.351
27.11.202040.29943.89984.198
31.12.202043.24149.96593.206
29.01.202142.16953.36795.536
26.02.202140.71954.49595.214
26.03.202139.74650.89490.640
30.04.202140.93646.91587.851
28.05.202143.88448.72192.605
25.06.202140.91859.240100.158
30.07.202141.59264.128105.721
27.08.202140.30877.956118.265
3.09.202141.15178.047119.198
10.09.202140.48179.661120.142
Anadolu Ajansı
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