Eşinin çalıştığı lokantaya ateş açtı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi eşinin çalıştığı lokantaya ateş açtı. Saldırı sonucunda 3 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren saldırgan, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.