Akşener'den 'kira' tepkisi: Okullar açıldı ve kiralar uçmuş
|16 Eylül 2021 15:54
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ağrı'da ve Diyadin ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
Meral Akşener, beraberindeki İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve partililerle ilk olarak Diyadin ilçesini ziyaret etti.
Burada esnaf ziyareti yapan ve vatandaşlarla sohbet eden Akşener, daha sonra il merkezine geçti.
Akşener, Fatih Mahallesi'nde bir aileyi ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, aylardır çok sayıda il ve ilçeyi ziyaret edip esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinlediklerini söyledi.
Makul bir siyaset yürütmeye çalıştıklarını ifade eden Akşener, şöyle konuştu:
"20 aydır geziyorum. Türkiye'de çalışan 100 kişiden 75'i asgari ücretten çalışıyor. Bu da ayrı bir problem olarak ortada duruyor. Bu gezilerimde bir şey daha fark ettim, okullar açıldı ve kiralar uçmuş. Bu durum Doğu Anadolu, İç Anadolu bölgeleri ve Batı'da da aynıdır. Bu gerçeklikler üzerinden tüm siyasetin sadece bizlerin değil, çözüm üretip sizin karşınıza da o çözümler üzerinden rekabet edebileceği ve çözümler üzerinden görücüye çıkacağı bir siyasi atmosferi oluşturabilmek istiyoruz."
Akşener, yaptıkları ziyaretlerde iktidarı ya da diğer partileri eleştirmediklerini ve partilerinin de propagandasını yapmadıklarını belirterek, sadece vatandaşların sorunlarını dinlediklerini sözlerine ekledi.
Daha sonra Hani Baba Caddesi üzerindeki iş yerlerini gezip esnaf ile vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Akşener'e bir vatandaş, hükümetin yaptığı yatırımlardan da bahsetmesi gerektiğini söyledi.
Akşener, ardından bir iş yerine girerek gözlük satın aldı.
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