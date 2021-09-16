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Tokat'ta 7 sınıf karantinaya alındı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 7 sınıfta koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Öğrenciler, uzaktan eğitim alıyor.
16 Eylül 2021 16:03
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Tokat'ta 7 sınıf karantinaya alındı

Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki bir lisede bazı öğrencilerin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine 6 sınıfın öğrencileri, kaldıkları pansiyonda karantinaya alındı.

Öğrenciler uzaktan eğitim görüyorlar

Milli Eğitim Bakanlığınca tablet gönderilen karantinadaki öğrenciler, eğitimlerini uzaktan sürdürüyor.

İlçedeki bir ilkokulda da bazı öğrencilerin COVID-19'a yakalandığının belirlenmesi üzerine bir sınıf karantinaya alındı.

Karantinadaki öğrenciler, derslerine evlerinden çevrim içi olarak katılıyor.
Anadolu Ajansı
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