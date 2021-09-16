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Konya'da bu defa dev yarıklar oluştu

Konya'nın Emirgazi ilçesi Işıklar Mahallesi yaylasında, yağmur sonrası yüzeyde yarıklar oluştu. Yarıkların, ilk belirlemelere göre, 600-700 metre uzunluğunda, 1,5 ila 2 metre eninde ve 10 metre derinliğinde olduğu gözlendi.
16 Eylül 2021 16:24
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Konya'da bu defa dev yarıklar oluştu

Konya Ovası'nda yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen ve sayıları 600'ü geçen obrukların ardından bölgede yüzey yarıkları oluşmaya başladı.

Emirgazi ilçesi Işıklar Mahallesi yaylasında, dün akşam yağmur sonrası yüzeyde yarıklar oluştu.

Yarıklar, yayladaki bazı binaların duvarlarında da çatlaklara neden oldu. Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri gönderildi.

10 metre derinliğinde yarıklar oluştu

Yarıkların, ilk belirlemelere göre, 600-700 metre uzunluğunda, 1,5 ila 2 metre eninde ve 10 metre derinliğinde olduğu gözlendi.

Ekipler, bölgeyi havadan dronla incelemeye aldı. Bugün de etkili olan yağış nedeniyle bazı yol ve tarım arazileri ise su altında kaldı.

"Çeşitli uzunluklarda, 2-3 hat şekilde derinlikler oluştu"

Işıklar Mahallesi'nin muhtarı Bayram Döleker, ''Dün saat 18.00 sıralarında yağmur yağdı. Yağmurun ardından bazı yerlerde çeşitli uzunluklarda, 2-3 hat şekilde derinlikler oluştu. Cami lojmanı ve ahır gibi bazı yerlerdeki binaların duvarlarında çatlaklar var. AFAD ve Büyükşehir Belediyesi inceleme yapıyor'' dedi.

"Bu yarıklar zaman içerisinde açılmaya devam edecek"

Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, yarıkların hızla devam edeceğini ifade ederek şöyle açıkladı:

"Daha önce yer altı suyunun çekilmesine bağlı olarak obrukların ve çatlakların bir başka süreci yüzey yarıklarına çevrilmiş durumda. Yer altı suyunun aşırı kullanımının olduğu bölgelerde zaman zaman farklı ebatlarda ortaya çıkan obruklar, yüzey faylanmalarına dönmüş durumda. Toprak kurudu, çatladı şimdi de yüzey faylanmalarına dönüşüyor. Bu yarıklar zaman içerisinde açılmaya devam edecek. Bölgedeki su rejimi böyle devam ettiği sürece bu yarıklar hızla devam edecek. Buralarda çökme periyodu izlenmesi lazım. Ölçülerek takip edilmesi gerekiyor. Bu yarıkları, bir kez olmuş bitmiş olarak görmemek gerekir. Devamı gelecektir, takip edilmesi gerekir. Depremde kırılma olur, öyle kalır ama bunlar devamı gelen çökmeler. Bunlar, bölgesel çökmelere de neden olur. Başlangıcından itibaren ilerleyişi takip edilmeli. Kontrol altında tutulması gerekir."
DHA
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