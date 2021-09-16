Ereğli'de bir haftada 30 öğrencide korona çıktı, 400 öğrenci karantinada
|16 Eylül 2021 16:43
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Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte Kdz. Ereğli'deki okullarda da vaka artışları dikkat çekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vaka tespit edilen sınıflardaki tüm öğrencilerin 14 gün boyunca temaslı takibe alınacağı ve uzaktan eğitim verileceği ifade edilmişti. Ereğli'de de vaka tespit edilen okullarda eğitim gören öğrencilerin sınıfları karantinaya alınırken, öğrenciler evlerine gönderildi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Eğitim Bir Sen Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Ziya Babal, "Salgınla mücadele herkesin kabul edebileceği makul ve uygulanabilir önlemlerle yapılabilir" dedi.
Eğitim öğretimin yüz yüze devam etmesinde sakınca görünmediğini ifade eden Babal açıklamasında şunları söyledi:
"Bilindiği gibi gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Milli Eğitim Bakanlığı'mız Korona virüsle mücadele kapsamında bir dizi önlemi devreye sokmuş durumdadır. Bu kapsamda yüz yüze eğitimin başladığı okullarımızda, maske, mesafe ve temizlik gibi tedbirler, imkanlar ölçüsünde titizlikle uygulanmaktadır. Tüm eğitim çalışanlarının ve istemeleri halinde öğrencilerin aşılanması hususunda yoğun bir gayret sarf ediliyor. Bütün bunlara rağmen toplumun her kesiminde olduğu kadar okullarımızda da tek tük vakalara maalesef rastlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda bir sınıfta iki pozitif vaka tespit edilmesi durumunda o sınıf 15 günlüğüne uzaktan eğitim verilmek üzere evlerine gönderilmektedir. Bugün itibarıyla tespit edilen vaka ve tatil edilen sınıf sayısı genele bakıldığında oldukça düşük seviyededir. Vaka sayılarının bu seviyede tutulabilmesi durumunda eğitim öğretimin yüz yüze devam etmesinde bir sakınca görünmüyor. Ancak bu konuda toplumun her kesiminden sorumlu duyarlılıklar bekliyoruz. Ayrıca bu süreçte eğitimcilerin iki doz aşı olabilmeleri için gerekli olan asgari süreyi (yaklaşık 1 ay) dikkate almadan haftada iki kez PCR dayatılmasını ve daha da ileri gidilerek derslere sokulmaması gibi sözlü talimatlarla eğitimcilerin amirleriyle karşı karşıya getirilmesini son derece yanlış bulduğumuzu belirtmek isterim. Herkesin toplu ortamlarda maskesiz bir şekilde oturabildiği ve istediğini yiyip içebildiği bir ortamda eğitimcilere reva görülen bu uygulama asla kabul edilemez. Salgınla mücadele herkesin kabul edebileceği makul ve uygulanabilir önlemlerle yapılabilir. Herkesi bu konuda duyarlı ve anlayışlı olmaya davet ediyoruz".
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