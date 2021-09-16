1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yusufeli yedinci değişim için gün sayıyor

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine yapılan baraj nedeniyle Yusufeli ilçe merkezi 7. kez yer değiştiriyor. Merkezin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalarda sona gelindi. Türkiye'nin en büyük iskan projesinde üst yapı çalışmaları üç ayrı bölgede etaplar halinde devam ediyor.
16 Eylül 2021 16:50
+Aa- Yazdır
Yusufeli yedinci değişim için gün sayıyor

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde, tamamlandığında Türkiye'nin en yükseği barajı olma özelliği taşıyacak olan Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden baraj inşaatı nedeniyle suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalarda sona gelindi. 2 bin 654 hak sahibiyle Türkiye'nin en büyük iskan projesinde, üst yapı çalışmaları hızla ilerliyor.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim üstyapı çalışmaları inşaatı 3 ayrı bölgede etaplar halinde devam ediyor. Birinci bölgede yar alan kamu ve sosyal donatılar inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi kapsamında hükümet konağı, ilçe emniyet müdürlüğü, adliye, PTT, kütüphane, ilçe gençlik ve spor müdürlüğü, kapalı spor salonu, merkez camii ve müftülük binası, öğretmenevi ve 16 derslikli ortaokulun yapımı tamamlandı.
İkinci bölgede ise 357 adet konut, 62 adet dükkan, 2 adet ticaret merkezi, 1 adet belediye hizmet binası ve 1. bölge 3. etap 161 adet konut, 7 adet dükkan, 1 adet 25 yataklı hastane inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yüzde 91 seviyeye ulaştı.

Artvin ili Yusufeli ilçesi 4. bölge 2. etap 208 adet konut, 16 adet dükkan ve 6 adet ticaret merkezi (36 dükkan) inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yüzde 46 seviyesinde olduğu bildirildi. 2. bölge 1. etap 340 adet konut ve 16 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yüzde 85 seviyesinde. 2. bölge 2. etap 248 adet konut ve 32 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yüzde 84 seviyesinde. 2. bölge 3. etap 336 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yüzde 84 seviyesinde. 2. bölge 4. etap 250 adet konut ve 4 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yüzde 86 seviyesinde. 4. bölge 1. etap 226 adet konut, 4 adet dükkan ve 2 adet ticaret merkezi 812 dükkan) inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yüzde 39 seviyesinde.

1. etap 3. bölge 334 adet konut, 16 adet dükkan, ilçe jandarma komutanlığı, 24 derslikli lise ve sağlık ocağı inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi tamamlanmıştır. 3. bölge 2. etap 224 adet konut, 8 adet dükkan ve 1 adet semt cami inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi ise tamamlandığı belirtildi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Konya'da bu defa dev yarıklar oluştu
16 Eylül 2021 16:24		 İBB'ye 655 milyon avro dış borçlanma yetkisi verildi
16 Eylül 2021 16:11
Aşiret düğününde damat, paraları taşımakta zorlandı
16 Eylül 2021 14:45		 Trabzon'da belediye başkanından 'Kürdistan siparişi' baskını
16 Eylül 2021 14:07
Ankara'nın iki ilçesinde su kesintisi
15 Eylül 2021 23:55		 UNESCO mirası Arslantepe'ye yoğun ilgi
15 Eylül 2021 22:46
Floridalılar havuz keyfini 'Türk tuzu' ile sürüyor
15 Eylül 2021 22:10		 İBB Meclisi'nde on binlerce vatandaşın sosyal yardımlarının kesildiği iddia edildi
15 Eylül 2021 18:35
İBB, Sancaktepe'de okul yolunu hafriyat dökerek kapattı
15 Eylül 2021 17:13		 İBB metrobüs filosu için 160 yeni otobüs alıyor
15 Eylül 2021 15:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:13 - Sayıştay, lojman giderini kurumuna ödeten kurul üyelerine tazmin çıkardı17:08 - Ak Parti'den 56 maddelik kanun teklifi: İşte teklifin ayrıntıları16:59 - Diyanet'in bu haftaki hutbesinin konusu fahiş fiyatlar16:56 - Haftalık vaka sayısı 45 ilde arttı, 36 ilde azaldı16:50 - Yusufeli yedinci değişim için gün sayıyor16:43 - Ereğli'de bir haftada 30 öğrencide korona çıktı, 400 öğrenci karantinada
16:33 - Eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunu kolonya dökerek yaktı! 'Yanlışlıkla oldu' dedi16:24 - Konya'da bu defa dev yarıklar oluştu16:17 - Açıköğretimi bitirdi, 59 yaşında yüksek lisans öğrencisi oldu16:11 - İBB'ye 655 milyon avro dış borçlanma yetkisi verildi16:03 - Tokat'ta 7 sınıf karantinaya alındı15:54 - Akşener'den 'kira' tepkisi: Okullar açıldı ve kiralar uçmuş
15:47 - Fransa'da aşı olmayan 3 bin sağlık çalışanı işten uzaklaştırıldı15:39 - Eşinin çalıştığı lokantaya ateş açtı: 3 yaralı15:32 - Erdoğan: Fahiş fiyatların önüne geçeceğiz15:30 - Durdurulan okul servisi muayenesiz ve sigortasız çıktı15:23 - Eylem hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi
15:19 - Merkez Bankası rezervleri 120,1 milyar dolara yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay İDDK'dan sakal kesme zorunluluğuna dair önemli karar
13 kamu kurumu 578 personel almak için ilana çıktı
Okullarda hafta sonu formülü masada: İkili eğitime geçilebilir
Yüz yüze eğitimde yeni tedbirler geliyor
Mert Çiller eşini dövdü Tansu Çiller gelinini evden attırdı!
2021 KPSS sonuçları açıklandı
Öğrencileri tehdit eden müdür yardımcısı açığa alındı
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
Anaokulu öğrencisi kayboldu. Müdür ve öğretmene soruşturma açıldı
23 Eylül'de Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fedon ve oğlu 1
Bugün olanlar 2
Fer.ah 1
dönence 1
sahte PCR testi 1
omerta 1
haklısın 1
yaşar 1
hayata dair gülümseten detaylar 1
tavuk göğsü 1
SON İLANLAR
HSK 10 personel alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Kalecik Öğretmen Evi Geçici 1 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi Geçici 11 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam