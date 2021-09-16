1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyanet'in bu haftaki hutbesinin konusu fahiş fiyatlar

Son zamanlarda artan fahiş fiyatlar sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı, bu haftaki cuma hutbesinde 'Mümin fahiş fiyatlarla insanları mağdur etmez, fiyatları kızıştırmaz' mesajı verecek.
16 Eylül 2021 16:59
+Aa- Yazdır
Diyanet'in bu haftaki hutbesinin konusu fahiş fiyatlar

Türkiye'de kamuoyunun son günlerdeki gündemi market raflarındaki fahiş fiyatlar...

Özellikle enflasyonun yüksekliği ile birlikte bu krizi fırsata çevirenlere karşı Ticaret Bakanlığı tarafından tedbirler de alınmaya başlandı.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş fiyatlar için "Raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz." açıklamasından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konuda harekete geçti.

Diyanet, tüm camilerde yarın okunması için hazırladığı cuma hutbesini bu konuya ayırdı.

"MÜMİN FIRSATÇILIK YAPMAZ FİYATLARI KIZIŞTIRMAZ"

Hutbede, "Mümin, karaborsacılık yapmaz, fırsatçı davranmaz. Fahiş fiyatlarla insanları mağdur etmez. Alışverişte fiyatları kızıştırmaz, başkasının pazarlığını bozmaz. Hasılı, dünya hırsına kapılıp da harama bulaşmaz" mesajı verilecek.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Haftalık vaka sayısı 45 ilde arttı, 36 ilde azaldı
16 Eylül 2021 16:56		 Açıköğretimi bitirdi, 59 yaşında yüksek lisans öğrencisi oldu
16 Eylül 2021 16:17
Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar
16 Eylül 2021 15:04		 Sağlık çalışanlarına aşı anketi: Hastaneye yatış oranları düştü
16 Eylül 2021 14:56
Petrol keşfedilen kuyuya şehit Esma Çevik'in adı verildi
16 Eylül 2021 13:25		 Hamile kadın korona nedeniyle hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı
16 Eylül 2021 13:21
'Tostçu Mahmut' Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
16 Eylül 2021 12:50		 Otomobili 10 gün önce almıştı ara sokakta ters döndü
16 Eylül 2021 12:28
İstanbul'da aşılama oranı yüzde 82,5'e çıktı
16 Eylül 2021 12:25		 Bilim Kurulu Üyesi: Delta varyantında bazen yanıt alamıyoruz
16 Eylül 2021 12:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:13 - Sayıştay, lojman giderini kuruma ödeten kurul üyelerine tazmin çıkardı17:08 - Ak Parti'den 56 maddelik kanun teklifi: İşte teklifin ayrıntıları16:59 - Diyanet'in bu haftaki hutbesinin konusu fahiş fiyatlar16:56 - Haftalık vaka sayısı 45 ilde arttı, 36 ilde azaldı16:50 - Yusufeli yedinci değişim için gün sayıyor16:43 - Ereğli'de bir haftada 30 öğrencide korona çıktı, 400 öğrenci karantinada
16:33 - Eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunu kolonya dökerek yaktı! 'Yanlışlıkla oldu' dedi16:24 - Konya'da bu defa dev yarıklar oluştu16:17 - Açıköğretimi bitirdi, 59 yaşında yüksek lisans öğrencisi oldu16:11 - İBB'ye 655 milyon avro dış borçlanma yetkisi verildi16:03 - Tokat'ta 7 sınıf karantinaya alındı15:54 - Akşener'den 'kira' tepkisi: Okullar açıldı ve kiralar uçmuş
15:47 - Fransa'da aşı olmayan 3 bin sağlık çalışanı işten uzaklaştırıldı15:39 - Eşinin çalıştığı lokantaya ateş açtı: 3 yaralı15:32 - Erdoğan: Fahiş fiyatların önüne geçeceğiz15:30 - Durdurulan okul servisi muayenesiz ve sigortasız çıktı15:23 - Eylem hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi
15:19 - Merkez Bankası rezervleri 120,1 milyar dolara yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay İDDK'dan sakal kesme zorunluluğuna dair önemli karar
13 kamu kurumu 578 personel almak için ilana çıktı
Okullarda hafta sonu formülü masada: İkili eğitime geçilebilir
Yüz yüze eğitimde yeni tedbirler geliyor
Mert Çiller eşini dövdü Tansu Çiller gelinini evden attırdı!
2021 KPSS sonuçları açıklandı
Öğrencileri tehdit eden müdür yardımcısı açığa alındı
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
Anaokulu öğrencisi kayboldu. Müdür ve öğretmene soruşturma açıldı
23 Eylül'de Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karadut şurubu 1
kendisiyle dalga geçen insan 1
Bugün olanlar 2
neden iki adet muz satıyorsun 1
sıkıcı 2
Pudra şekeri 2
kelle ütülür 2
yalan 2
sebep olmak vs vesile olmak 2
ıhlamur 1
SON İLANLAR
HSK 10 personel alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Kalecik Öğretmen Evi Geçici 1 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi Geçici 11 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam