Diyanet'in bu haftaki hutbesinin konusu fahiş fiyatlar

Türkiye'de kamuoyunun son günlerdeki gündemi market raflarındaki fahiş fiyatlar...

Özellikle enflasyonun yüksekliği ile birlikte bu krizi fırsata çevirenlere karşı Ticaret Bakanlığı tarafından tedbirler de alınmaya başlandı.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş fiyatlar için "Raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz." açıklamasından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konuda harekete geçti.

Diyanet, tüm camilerde yarın okunması için hazırladığı cuma hutbesini bu konuya ayırdı.

"MÜMİN FIRSATÇILIK YAPMAZ FİYATLARI KIZIŞTIRMAZ"



Hutbede, "Mümin, karaborsacılık yapmaz, fırsatçı davranmaz. Fahiş fiyatlarla insanları mağdur etmez. Alışverişte fiyatları kızıştırmaz, başkasının pazarlığını bozmaz. Hasılı, dünya hırsına kapılıp da harama bulaşmaz" mesajı verilecek.