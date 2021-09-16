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Bıçakla yaralanan Japon turist, Elazığlı ailenin misafiri oldu

Hastaneden taburcu edildikten sonra 3 gündür Japon turist Kameda'yı misafir eden aileden Kamuran Aşar, "Misafirimize Allah'ın emaneti diyerek sahip çıktık. Aynı şekilde bütün Elazığ'ı, milletimi temsil ettiğim gibi en güzel şekilde misafir edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
16 Eylül 2021 17:30
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Bıçakla yaralanan Japon turist, Elazığlı ailenin misafiri oldu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kamp yaptığı alanda bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra Elazığlı bir aile tarafından misafir edilmeye başlandı.

Tedavisinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nden taburcu edilen Shogan Kameda, üç gündür Elazığlı Aşar ailesinin Yazıkonak beldesindeki evinde kalıyor.

Aşar ailesinin ilgisi ve misafirperverliğinden büyük memnuniyet duyan Shogan, zaman geçirmek için gitar çalarak konuk olduğu aileye Japon yerel müziklerinden ezgiler dinletiyor.

Shogan, gazetecilere yaptığı açıklamada, uğradığı saldırının bütün Elazığlılara mal edilemeyeceğini, her yerde iyi ya da kötü insanların olabileceğini söyledi.

Hastanede tedavi gördüğü süreçte ve sonrasında tüm Elazığlıların kendisine yakın ilgi gösterdiğini ifade eden Shogan, özellikle 3 gündür yanında kaldığı Aşar ailesinin kendisine evlatları gibi sahip çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çok çok gönülden bakıyorlar, yardım ediyorlar. Burada barınmadan önce çok korkuyordum çünkü travma yaşıyordum. Bu evde barınıyorum, şu an burada kendi evimdeymişim gibi çok rahatım. Her an için bana ilgi gösteriyorlar, her konuda. Ayrıca bugün pansuman yaptırdım, hastanede hemşireler çok çok profesyonellerdi. Bana pansuman yapan arkadaş çok dikkatli pansuman yaptı, çok iyiydi."

- "Japon Turisti 'Gakgoş Shogan' diye Elazığ'da misafir etmeye devam edeceğiz"

Japon turisti evinde misafir eden Aşar ailesinden Kamuran Aşar, Shogan ile 2 yıl önce Muğla'da ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştığını dile getirdi.

Üzüntü verici olayı duyduğu ilk andan itibaren Shogan'ı hastanede ziyaret ettiğini ve yalnız bırakmadığını anlatan Aşar, şunları kaydetti:

"Elazığ'da yiğitliği, mertliği, misafirliği, paylaşmayı öğrendik. Shogan'ın olayını duyar duymaz soluğu hastanede aldım, onu sahipsiz bırakmadım, üzerime düşen görev buydu bir Elazığlı olarak. Memleketimde böyle bir olayın yaşanması bütün Elazığ ve bütün ülke gibi bizleri de çok derinden üzdü. Bütün risklere, sorumluluklara rağmen ben Shogan'ı hastanede yalnız bırakmadım, hatamızın telafisi için onu aldım evime getirdim, en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyorum, kendisi de bunu biliyor."

Shogan'ı uzun bir süre Elazığ'da ağırlamak istediklerini aktaran Aşar, "Misafirimize Allah'ın emaneti diyerek sahip çıktık. Aynı şekilde bütün Elazığ'ı, milletimi temsil ettiğim gibi en güzel şekilde misafir edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah bundan sonra da Japon turisti 'Gakgoş Shogan' diye Elazığ'da misafir etmeye devam edeceğiz." dedi.

- Bülent Serttaş'tan ziyaret

Sanatçı Bülent Serttaş da bıçaklı saldırıya uğrayan Shogan'ı misafir edildiği evde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti, çiçek takdim etti.

Serttaş, bir Elazığlı olarak meydana gelen olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirmek için İstanbul'dan gelerek Shogan'ı ziyaret ettiğini ifade etti.

Bir kişinin yaptığı bu eylemin Elazığ'ın misafirperverliğine gölge düşüremeyeceğini vurgulayan Serttaş, "Duyar duymaz bu konu için geldim, hem geçmiş olsun dileklerimi iletmek hem de Elazığlıların ve bütün Elazığ'ın kendisini çok sevdiğini, yanında olduğunu belirtmek için. Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız olsun, tüm STK'lar olsun hepsi kardeşimizin yanında. Ben inanıyorum ki o da Elazığ insanının güzelliğini, her zaman için Elazığ'a sevgisini yüreğinden eksik etmeyecektir." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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