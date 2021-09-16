Erdoğan, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Binası açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Binasının Açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ahi Evran ile yeni bir döneme giriyoruz. Ahi Evran'ın tüm ahlak anlayışını anıyoruz. İlk olarak 34. Ahilik Etkinlikleri Haftası'nda ülkemizin farklı köşelerinden esnaf kardeşlerimizle buluşmuştuk. 2021 senesi UNESCO tarafından Ahi Evran Hazretleri'nin doğumunun 850. yıl dönümü münasebetiyle Ahi Evran Yılı ilan edildi. Bu sene aynı zamanda vefatlarının 700. ve 750. sene-i devriyesi olması hasebiyle Yunus Emre ve Hacı Bektaş-i Veli yılıdır. Sene başından beri düzenlediğimiz çeşitli programlarla büyük önem taşıyan yıl dönümlerini hakkıyla değerlendirmeye çalışıyoruz. İstikbalimizin teminatı olan gençlerimizin Anadolu'nun manevi mimarlarını tanımasını, anlamasını arzu ediyoruz.

Kırşehir AK Parti binasının açılış heyecanını sizlerle yaşıyoruz. Bundan sonra Kırşehir'de çok farklı bir AK Parti etkinliğini yaşayacağız. Yeni yönetimle birlikte AK Parti'nin bu döneminin çok farklı olacağına inanıyorum. 4 katlı bu binanın açılışını gerçekleştirerek partimize kazandırdık. Her alanda olduğu gibi siyasi faaliyetlerde de modern binalara sahip olmak gerekiyor.

Yeni yönetimin bu binaya güç katacağına eminim. Kapı kapı dolaşarak girilmedik mekan bırakmayacaklar. 2023 seçimleri için yeni bir dönemin adresi olacak burası. Yoğun bir şekilde çalışmaya hazır mıyız? Yeni hizmet binamız Kırşehir siyasetine hayırlı olsun.