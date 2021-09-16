1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı

Yakalananlardan 2'sinin FETÖ, 2'sinin DEAŞ mensubu olduğu belirlendi
16 Eylül 2021 17:50
+Aa- Yazdır
Yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişinin sınır birlikleri tarafından yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, yakalananlardan 2'sinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu İnandı hakim karşısına çıktı
16 Eylül 2021 18:34		 Eylem hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi
16 Eylül 2021 15:23
FETÖ'nün 'jandarma mahrem imamı'na etkin pişmanlık indirimi
16 Eylül 2021 14:59		 FETÖ'den yargılanan karı-kocaya 6'şar yıl 3'er ay hapis
16 Eylül 2021 14:51
Oğlunun PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen baba savcılığa başvurdu
16 Eylül 2021 12:15		 'Mahrem imam' iddiasıyla tutuklandı, 15 yıla kadar hapsi isteniyor
16 Eylül 2021 11:55
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
16 Eylül 2021 11:01		 PKK'lı teröristler bombaları saklamak için her yolu denedi: Hepsi yakalandı
16 Eylül 2021 06:15
FETÖ'den aranan eski komiser kovalamaca sonucu yakalandı
15 Eylül 2021 23:37		 Başkentte FETÖ'den aranan 2 kişi yakalandı
15 Eylül 2021 18:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:04 - Bakan Varank, İnsansız Hava Araçları Yarışmaları'nı izledi19:03 - Eğirdir Gölü'nden alınan numune sonuçları temiz çıktı19:01 - Kapıköy Sınır Kapısı'nın kapalı olan İran tarafı açıldı18:54 - Feci ölüm! Kamyonetini durdurmaya çalışıyordu18:49 - Bilim Kurulu Üyesi: Delta varyantında bazen yanıt alamıyoruz18:43 - ODTÜ'den dekan atanmasıyla ilgili iddialara yalanlama
18:34 - FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu İnandı hakim karşısına çıktı18:31 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:18 - Eşi ve oğlunu kolonya dökerek yakan şüpheli tutuklandı18:11 - 80 bin dolarlık dolandırıcılık: 'Geçersizdir' yazısını fark etmedi18:05 - Bahçeli: Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır17:59 - Erdoğan-Biden liderler düzeyinde ilk defa yüz yüze görüşecek
17:53 - İmamoğlu veto etmişti: Sağlık çalışanları toplu ulaşımı ücretsiz kullanacak17:50 - Yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı17:46 - Çeyrek altın düşüşünü bugün de sürdürdü17:42 - Dolar 8,50 TL'yi geçti17:36 - Erdoğan, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Binası açılışına katıldı
17:30 - Bıçakla yaralanan Japon turist, Elazığlı ailenin misafiri oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay İDDK'dan sakal kesme zorunluluğuna dair önemli karar
13 kamu kurumu 578 personel almak için ilana çıktı
Okullarda hafta sonu formülü masada: İkili eğitime geçilebilir
Yüz yüze eğitimde yeni tedbirler geliyor
Mert Çiller eşini dövdü Tansu Çiller gelinini evden attırdı!
Öğrencileri tehdit eden müdür yardımcısı açığa alındı
2021 KPSS sonuçları açıklandı
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
Anaokulu öğrencisi kayboldu. Müdür ve öğretmene soruşturma açıldı
23 Eylül'de Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
neden uçlarda yaşıyoruz 1
zeynep bastık 3
sıkıcı 2
kelle ütülür 2
gereği düşünüldü 1
omerta 1
haklısın 1
okullar açılacak mı 1
masumlar apartmanı 3
büyük pencereler 2
SON İLANLAR
HSK 10 personel alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Esenköy Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Kalecik Öğretmen Evi Geçici 1 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi Geçici 11 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam