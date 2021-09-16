Yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı
Yakalananlardan 2'sinin FETÖ, 2'sinin DEAŞ mensubu olduğu belirlendi
|16 Eylül 2021 17:50
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişinin sınır birlikleri tarafından yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, yakalananlardan 2'sinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.
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