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ODTÜ'den dekan atanmasıyla ilgili iddialara yalanlama

ODTÜ, üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine (İİBF) dekan atanmasına yönelik basında yer alan iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "(Yeni Dekan Prof. Dr. Feride Pınar Acar'ın geç başvuru yaptığı iddiası) Acar, adaylık başvurusuyla ilgili belgeleri 7 Mayıs'ta, diğer aday Prof. Dr. Erkan Erdil ise başvurunun son günü olan 20 Mayıs'ta rektörlüğümüze iletti. Başvuru süresiyle ilgili yapılan haber ve yorumlarda ileri sürülen bilgiler tamamen gerçek dışıdır" denildi.
16 Eylül 2021 18:43
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ODTÜ'den dekan atanmasıyla ilgili iddialara yalanlama

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ), üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine (İİBF) dekan atanmasına yönelik basında yer alan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

"Yeni Dekan Prof. Dr. Feride Acar'ın geç başvuru yaptığı ve fakültedeki eğilim yoklamasına katılmadığı" şeklindeki iddiaların yanıtlandığı açıklamada, fakültelerde dekan adayı belirleme süreçlerinin nasıl yürütüleceğinin, YÖK'ün Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinde düzenlendiği hatırlatıldı.

Yönetmeliğin 8. maddesinde, "Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir." ifadelerinin yer aldığı anımsatılan açıklamada, üniversitede dekan atamaları süreçlerinin yönetmelik kapsamında yapıldığı vurgulandı.

Bu bağlamda, rektörlük tarafından, İİBF'nin tüm öğretim üyelerine 5 Mayıs'ta gönderilen elektronik postada, dekanlığa aday olmak isteyenlerin 20 Mayıs'a kadar dilekçe ve gerekli evraklarla resmi başvuru yapmasının istenildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Dekan adaylığı başvuru sürecinde, 7 Mayıs 2021 tarihinde Sayın Prof. Dr. Feride Pınar Acar adaylık başvurusuyla ilgili belgeleri rektörlüğümüze şahsen iletmiştir. Diğer aday Sayın Prof. Dr. Erkan Erdil ise başvuru dosyasını başvurunun son günü olan 20 Mayıs 2021 tarihinde şahsen rektörlüğümüze iletmiştir. Görülebileceği gibi farklı kaynaklarca başvuru süresiyle ilgili yapılan haber ve yorumlarda ileri sürülen bilgiler tamamen gerçek dışıdır.

Bu resmi süreçte, komisyon kurularak eğilim yoklaması yapılması gibi bir uygulama kesinlikle yer almamaktadır. İİBF bünyesinde, resmi süreçte yer almamasına ve rektörlük onayı verilmemesine karşın, bir komisyon oluşturulmuş ve çevrim içi eğilim yoklaması yapılmıştır. Tahmin edilebileceği gibi, söz konusu eğilim yoklamasının dekan adaylığı belirleme sürecinde resmi olarak hiçbir anlamı ve yaptırımı yoktur, kişilerin şahsi başvuruları esastır."

- "YÖK tarafından Prof. Dr. Acar'ın dekanlık görevi rektörlüğe yazıyla bildirildi"

Açıklamada, yürütülen resmi süreç sonucu, dekanlık için başvuruda bulunan adayların başvuru dosyalarının 31 Mayıs'a kadar YÖK'e iletildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"YÖK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, üniversitemiz İİBF dekanlığı görevine Prof. Dr. Feride Pınar Acar'ın atandığı 27 Ağustos 2021 tarihli yazıyla rektörlüğümüze bildirilmiştir. Üniversitemiz İİBF Dekanlığı görevine atanan Prof. Dr. Feride Pınar Acar, 2003 yılından bu yana üniversitemizde öğretim üyesi olup 2015-2016 yıllarında bölüm başkan yardımcılığı, 2018-2020 yıllarında dekan yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Ayrıca 3 aydan fazla bir süredir de dekan vekili olarak başarıyla çalışmalarını sürdürmüştür. Sayın Acar, yöneticilik deneyimi olan, üniversitemizde farklı komisyon ve kurullarda aktif ve son derece verimli çalışmalar yürütmüş, liyakat sahibi, değerli bir öğretim üyemizdir."
Anadolu Ajansı
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