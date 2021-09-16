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Feci ölüm! Kamyonetini durdurmaya çalışıyordu

Şanlıurfa'nın nın Birecik ilçesinde geçimini seyyar satıcılıkla sağlayan İzzet Utkun (54), aniden hareket edince durdurmaya çalıştığı kamyonetle ağaç arasına sıkışıp hayatını kaybetti.
16 Eylül 2021 18:54
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Feci ölüm! Kamyonetini durdurmaya çalışıyordu

Olay, Birecik Ünsal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyyar satıcılık yapan İzzet Utkun, sebze ve meyve yüklü 27 AFN 576 plakalı kamyonetini durdurup satış yapmaya başladı.

Utkun müşterilere satış yaptığı sırada aracı aniden hareket etmeye başladı. Utkun, durdurmak için önüne koştuğu kamyonetle ağaç arasında sıkıştı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde İzzet Utkunun hayatını kaybettiğini belirledi. Utkun'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Birecik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
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