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Eğirdir Gölü'nden alınan numune sonuçları temiz çıktı

Isparta Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karıştığı iddialarına ilişkin gölden alınan numune sonuçlarının temiz çıktığını duyurdu.
16 Eylül 2021 19:03
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Eğirdir Gölü'nden alınan numune sonuçları temiz çıktı

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, iddialar üzerine teknik personelce Altınkum Plajı ve Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemeler yapıldığı belirtildi.

Terfi istasyonunda bulunan pompanın patlaması sonucu arıza meydana geldiği ve belediye ekiplerince arızanın 15-20 dakika içerisinde giderildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnceleme ve denetimlerimizde Altınkum Plajı bölgesinde doğrudan atıksu deşarjının olmadığı ve göl yüzeyini kaplayan herhangi bir kirlilik olmadığı tespit edilmiştir. Basında çıkan haberlere istinaden, Eğirdir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 14 Eylül'de program dışı olmak üzere Altınkum Plajı büfeler karşısından alınan numuneye ait analiz sonucunun Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik'teki kriterleri sağladığı görülmüş olup, konu, müdürlüğümüzce titizlikle takip edilmektedir."
Anadolu Ajansı
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